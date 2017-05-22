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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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"Газпром", СИБУР и "Технолизинг" инвестируют в крупнейшую ТОР на Дальнем Востоке
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка: Объем частных вложений в создание ТОР «Свободный» - это огромные инвестиции даже для крупнейших экономик мира. Важно, что основой проектов и «Газпрома» и «Сибура» являются производства продукции газохимической переработки с высокой добавленной стоимостью. Создаются высокопроизводительные и, что важно, экспортно ориентированные производства. 80 процентов произведенной продукции в ТОР «Свободный» будет экспортироваться в Китай.
По мнению экспертов интерес таких крупных компаний к создаваемым территориям развития, лучшее доказательство эффективности разработанных механизмов поддержки инвесторов территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток. Реализация проекта Амурского ГПЗ имеет ключевое значение для ускорения социально-экономического и промышленного развития региона.
Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер: Предприятие станет основой для формирования современного перерабатывающего кластера в Амурской области, будет источником сырья для смежных отраслей и важным звеном технологической цепочки поставок газа из России в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов добавил, что положительный эффект от реализации проекта, в первую очередь, почувствуют жители области.
Председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов: "На комбинате будут производить востребованную продукцию с высокой добавленной стоимостью, создадут дополнительные рабочие места. Значительно увеличатся налоговые поступления в бюджеты всех уровней. кроме того, реализация проекта будет сопровождаться развитием сервисной, транспортной, социальной инфраструктуры региона".
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