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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Начат отбор инвестиционных проектов для презентации на ВЭФ во Владивостоке
Подать заявку можно здесь: http://selection.forumvostok.ru/
Для презентации будут выбраны проекты, реализуемые или планируемые к реализации на территории Дальневосточного федерального округа. В качестве основных критериев отбора учитываются стадия реализации проекта, его значимость для региона, использование в проекте новых технологий и создание высокотехнологичных рабочих мест, а также наличие рекомендательных писем, поддержка федеральных, региональных и муниципальных органов власти.
Также в ходе отбора проектов будут учтены такие параметры, как строительство социальной инфраструктуры в ходе реализации проекта, использование нового высокотехнологичного оборудования, увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства.
«Мы, по сути, приступаем к новому этапу крупномасштабного, комплексного развития Дальнего Востока и всех его территорий. Этот этап связан прежде всего с качественным улучшением условий для жизни и работы дальневосточников, с созданием здесь соответствующей экономической и социальной среды», – подчеркнул Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании третьего Восточного экономического форума.
Отбор проектов завершится 1 августа, а информация о результатах отбора будет опубликована не позднее 10 августа.
Напомним, Восточный экономический форум состоится 11-13 сентября во Владивостоке. В 2017 году в форуме приняли участие представители более 60 стран мира. На его полях было подписано более 200 соглашений с объёмом инвестиций более 2,5 триллионов рублей.
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