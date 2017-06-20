|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 10 Июля, 06:46 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
2018-й станет "перекрёстный годом" России и Японии
Распоряжением был утвержден состав Российской части организационного комитета по подготовке и проведению Года России в Японии и Года Японии в России, в который вошел заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков. Оргкомитет обеспечит координацию деятельности федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти регионов и организаций, а также взаимодействие с Японской частью организационного комитета. В распоряжении отмечается, что Правительство России будет оказывать Оргкомитету необходимое содействие в подготовке и проведении Года России в Японии и Японии в России.
Главы России и Японии обсудили сотрудничество на Дальнем ВостокеОтметим, двусторонние переговоры глав двух государств состоялись в конце апреля. Ближайшая встреча лидеров России и Японии намечена на начало июля. 7 и 8 июля российский Президент будет находиться в Гамбурге на саммите G20, где, в частности, намерен встретиться с действующим премьером Японии Синдзо Абэ. 9 июля российский лидер намерен встретиться с бывшим премьер-министром Японии Ёсиро Мори в рамках промышленной выставки «Иннопром-2017».
Об укреплении российско-японского сотрудничества на Дальнем Востоке неоднократно заявлял глава Минвостокразвития Александр Галушка.
"Мы видим большой интерес японской стороны к реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке России. В конце апреля в Москве в присутствии лидеров двух стран – Президента России Владимира Путина и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ – между Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Фондом развития Дальнего Востока и Банком Японии для международного сотрудничества (JBIC) подписано соглашение о создании совместной компании по привлечению японских инвесторов в территории опережающего развития и свободный порт Владивосток. Участие JBIC – это очевиднейший сигнал японскому бизнесу, что можно приходить в ТОРы, в Свободны порт и успешно реализовывать проекты", - прокомментировал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
Как подчеркнул Министр, «совместная компания позволит реализовать больше японских проектов и инвестиций на российском Дальнем Востоке, поможет им стать успешными».
Напомним, проведение «перекрёстного года» России и Японии обсуждалось на двусторонних переговорах Президента России Владимира Путина и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Москве в конце апреля этого года.
«В следующем году условились провести «перекрёстные года» России и Японии», - заявил Владимир Путин.
Как отметил Синдзо Абэ: «Это важное мероприятие для стремительного расширения культурных связей обеих стран, и мы надеемся на то, чтобы посредством культуры больше японцев ещё больше полюбили Россию, а больше российских граждан испытали ещё большее чувство близости к японцам».
Отметим, что в этом году второй раз подряд японский Премьер-министр возглавит делегацию Японии на третьем Восточном экономическом форуме, который пройдет 6-7 сентября во Владивостоке.
- За полгода таможнями ДВФО было возбуждено 199 уголовных дел
- Туристический бизнес на Дальнем Востоке получит нулевую ставку по налогу на прибыль
- Приморье, Сахалин и Хабаровский край лидируют по количеству инвестпроектов для ВЭФ-2017
- ОАО "РЖД" поддержит проект минздрава РФ по борьбе с ВИЧ
- Экспортный грузопоток по Дальневосточной железной дороге в тихоокеанские порты вырос на 7%
- 2018-й станет "перекрёстный годом" России и Японии
- Определена дата поставки газа по трубопроводу "Сила Сибири" в КНР
- "Медиаполигон": Для развития Дальнего Востока необходимо создать общую медиасреду
- На Дальнем Востоке создадут систему сельскохозяйственных кооперативов
- Соглашение по развитию МТК "Приморье-1" и "Приморье-2" подписано Россией и Китаем
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.