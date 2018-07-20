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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 20 Августа, 16:46 |
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Из аэропорта Хабаровск начата регулярная перевозка препаратов, предназначенных для диагностики рака
ПЭТ-препарат был доставлен в аэропорт для дальнейшей отправки во Владивосток в специальном защитном контейнере из краевого ПЭТ-центра (созданного на базе КГБУЗ «Краевой клинический центр онкологии») - единственного подобного центра на Дальнем Востоке.
Время активности препарата ограничено – всего 110 минут, поэтому было крайне важно, чтобы службы аэропорта оперативно сработали. Благодаря слаженной работе специалистов ОАО «Хабаровский аэропорт», рейс 5643 авиакомпании «Аврора» вылетел во Владивосток точно по расписанию, и ПЭТ-реактив был доставлен вовремя и своевременно введен пациенту.
Радиофарм-препарат – это уникальная технология, позволяющая диагностировать онкологические заболевания на ранней стадии развития. Действующие вещества – радиоактивные изотопы фтора и углерода.
Доставка радиофарм-препаратов во Владивосток из Хабаровска будет осуществляться на регулярной основе дважды в неделю – по вторникам и четвергам - авиакомпанией «Аврора» как лицензированным перевозчиком, допущенным к транспортировке радиоактивного груза. Планируется, что со временем география поставок ценного радиофарм-препарата будет только расширяться, а значит, еще большее количество людей получат шанс на ранее выявление и лечение тяжелого недуга.
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