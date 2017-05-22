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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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С 1 июля начнут "восстанавливать экономическую справедливость" в отношении Дальнего Востока
Выравнивание энерготарифов на Дальнем Востоке планируют начать с 1 июля. Об этом сообщил Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак на встрече с депутатами в Госдуме, передает ТАСС.
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак: "Плановый срок начала действия механизма определен правительством РФ с 1 июля 2017 года".
Удешевление электроэнергии станет результатом одобренных Президентом России Владимиром Путиным поправок в федеральный закон «Об энергетике». Соответствующий Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 508-ФЗ вступил в силу с 1 января 2017 года.
Как ранее комментировал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, с принятием закона о снижении энерготарифов «восстанавливается экономическая справедливость» в отношении регионов Дальнего Востока.
Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка: "Рассчитываем, что происходить снижение будет в течение 2-3 лет до среднероссийских показателей. Это дополнительный инвестиционный стимул для уже работающих на Дальнем Востоке предприятий".
Снижать цену на свет будут только для предприятий, а не населения, чтобы повысить инвестиционную привлекательность Дальнего Востока. Понижать тарифы будут за счёт их повышения на оптовом энергорынке в остальной части России. Программа должна продлиться три года. Однако в Минвостокразвития России предложили увеличить срок до 10 лет. Самые высокие тарифы на электроэнергию в России на Чукотке и Колыме — в пять раз выше среднероссийских.
В среднем стоимость электроэнергии на Дальнем Востоке должна уменьшиться на 30%. Самое большое понижение произойдет на Чукотке – 65 %, в Якутии – на 50 %, на Сахалине – 46 %, Магаданской области – 34 %. В Приморье и Камчатском крае тариф снизится на 20 %, в Еврейской автономии - на 17%, в Амурской области и Хабаровском крае - на 5 %.
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