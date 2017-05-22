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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 08 Июня, 00:07 |
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Минвостокразвития ждет предложений от бизнеса по единому налогу для резидентов СПВ
"Законопроект о введении единого налога для резидентов Свободного порта Владивосток разработан Минвостокразвития России. Предполагается, что будут внесены изменения в первую и вторую части Налогового кодекса Российской Федерации в связи с введением новой системы налогообложения для резидентов Свободного порта Владивосток. Сейчас документ находится на согласовании в Министерстве юстиции. После этого согласования мы готовимся повторно внести законопроект в Правительство России. Еще раз подчеркну, мы открыты для предложений со стороны бизнеса, готовы рассматривать конструктивные предложения, которые поступят в министерство. Главный вопрос – эффективность тех мер, которые реализуются", - прокомментировал Cтатс-секретарь – заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Павел Волков.
Режим единого налога обеспечивает сбалансированную налоговую нагрузку на бизнес и благоприятные условия для развития ускоренными темпами. Происходит упрощение расчета налоговой базы, сокращение времени на документооборот и количество подаваемых деклараций, идет снижение сопутствующих издержек. Предполагаемый длительный период применения единого налога высвобождает у налогоплательщиков значительные средства, которые могут быть реинвестированы в развитие бизнеса, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Минвостокразвития РФ.
"Ставка в 6 процентов будет способствовать наполнению бюджета и позволит привлечь дополнительные инвестиции в основной капитал за счет «высвобождаемых» средств инвесторов. Сумма получаемых налоговых льгот в периоде реализации проекта позволит «компенсировать» сумму требуемых капитальных вложений и окажет мультипликативный эффект на экономику региона. Стабильность налоговой нагрузки и простота администрирования позволит значительно повысить инвестиционную привлекательность региона для высокотехнологичных проектов и расширить налоговую базу в долгосрочной перспективе", - рассказала руководитель Дальневосточной региональной практики КПМГ в России и СНГ Ольга Сурикова
По ее словам, также обсуждалась ставка 3 и 8 процентов. При этом, по мнению Ольги Суриковой, ставка в 3 процента хотя и является привлекательной для бизнеса, однако потенциал развития может быть ограничен за счет эффекта «налоговой ловушки» после перехода на ОСН. При ставке 8 процентов средняя налоговая нагрузка высокая и баланс интересов не достигается.
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