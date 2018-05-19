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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 07 Июня, 13:43 |
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Освобождение от НДС позволит снизить стоимость авиабилетов для дальневосточников
Законопроект об освобождении от обложения налогом на добавленную стоимость услуг по внутренним воздушным перевозкам в регионы Дальнего Востока, который должен способствовать снижению цен на региональные авиаперелеты в ДФО, рассмотрели на заседании Правительства Российской Федерации 6 июня. На прошлой неделе законопроект был одобрен правительственной Комиссией по законопроектной деятельности, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
«Начнём с обсуждения поправок в Налоговый кодекс, а именно в статью 164. Мы обнуляем ставку НДС на внутренние воздушные перевозки пассажиров и багажа на территории Дальневосточного федерального округа. В настоящее время на этом направлении действует 10-процентная ставка налога на добавленную стоимость. Но по понятным причинам авиация на Дальнем Востоке зачастую является единственным видом транспорта. Поэтому так важно, чтобы здесь развивалась транспортная инфраструктура, чтобы авиасообщение между дальневосточными городами было бесперебойным, а цены на региональные рейсы – доступными для тех, кто там живёт. Рассчитываем, что введение льготного режима позволит это сделать», - сказал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
Законопроект был разработан во исполнение решений по итогам заседания Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, состоявшегося 28 ноября прошлого года. С инициативой отменить НДС для дальневосточных рейсов выступило Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
В случае принятия законопроекта будет установлена нулевая ставка по налогу на добавленную стоимость для организаций, оказывающих услуги по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления и (или) пункт назначения пассажиров и багажа расположены на территории Дальневосточного федерального округа. Сейчас услуги авиакомпаний облагаются НДС по ставке 10%, налог не платят только перевозчики, летающие в Крым и за границу. Освобождение от НДС позволит повысить рентабельность дальневосточных рейсов, снизить стоимость авиабилетов и увеличивать пассажиропоток ежегодно на 2-3%.
Напомним, вопросы развития транспортного комплекса ДФО обсуждались на первой плановой встрече Министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Козлова с представителями дальневосточных регионов в режиме видео-конференц-связи на прошлой неделе. «Транспортная доступность – один из самых актуальных вопросов для Дальнего Востока. Полноценное развитие региона, занимающего более трети страны, невозможно без преодоления существующих инфраструктурных ограничений», - подчеркнул глава Минвостокразвития России.
Фото: government.ru
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