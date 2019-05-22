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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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ВТБ на треть нарастил выдачу ипотечных кредитов в Хабаровском крае и ЕАО
Сумма выдач превысила 1,1 млрд рублей: это на 33% больше показателя аналогичного периода прошлого года. В результате ипотечный портфель регионального подразделения банка на 1 апреля 2019 года достиг 14,6 млрд рублей (+1,5% с начала года).
В первом квартале стали более популярны квартиры на рынке готовой недвижимости: их доля возросла до 91% от общего числа оформленных жилищных кредитов (против 85% годом ранее). Средняя сумма ипотечного займа в период с января по март возросла более чем на полмиллиона рублей по сравнению с первым кварталом 2018 года и достигла 2,8 млн рублей.
Наибольшим спросом в Хабаровском крае и ЕАО пользуется ипотечная программа ВТБ «Люди дела», которая предполагает сниженные ставки для работников бюджетной сферы. В рамках неё с начала года банк выдал в регионе 80 кредитов на приобретение недвижимости на сумму 205 млн рублей.
Вторая по популярности – программа «Больше метров – ниже ставка», по ней жилищные займы получили 35 семей, объем выданных средств превысил 200 млн рублей.
Пользуется спросом программа по рефинансированию ипотеки, оформленной в других банках. В текущем году свои кредиты в ВТБ уже перевели 50 семей, сумма выдач превысила 105 млн рублей. Также востребована программа «Победа над формальностями»: по ней можно получить кредит без предоставления справок о доходе. В январе-марте этим предложением воспользовались почти 30 человек, оформивших кредиты на 78 млн рублей.
«В первом квартале продолжился рост объема ипотечных выдач. Это подтверждает наши ожидания о том, что динамика рынка жилищных кредитов сохранится», - прокомментировал управляющий ВТБ в Хабаровском крае и Еврейской автономной области, вице-президент Евгений Орлов.
Он также отметил, что в отчетном периоде банк улучшил условия по двум ипотечным программам: для семей с двумя и более детьми и по программе «Больше метров – ниже ставка». В рамках первой ставка теперь составит 5% годовых на весь период действия кредита, по второй для квартир свыше 100 кв. метров введена специальная ставка 9,7% годовых.
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