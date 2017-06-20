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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 20 Июля, 12:06 |
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Экспортный грузопоток по Дальневосточной железной дороге в тихоокеанские порты вырос на 7%
В первом полугодии продолжился рост объемов перевозок экспортных грузов по Дальневосточной железной дороге в направлении тихоокеанских портов и нефтебаз. В январе-июне на припортовых станциях в среднем в сутки выгружалось по 4286 вагонов, что на 283 вагона больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Значительный прирост к прошлогодним показателям достигнут по результатам каждого месяца, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в отделе по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО "Российские железные дороги".
Следует отметить, что главная тенденция последних лет – увеличение экспортного грузопотока в страны Азиатско-Тихоокеанского региона – характерна для всех ключевых припортовых узлов. Так, рост выгрузки зафиксирован на станциях: Находка (+48 вагонов в сутки), Находка-Восточная (+80), Мыс Астафьева (+35), Рыбники (+17), Советская Гавань (+9), Владивосток (+54), Мыс Чуркин (+15), Блюхер (+31). Помимо этого, вырос объем передачи вагонов через пограничные переходы: Хасан – Раджин (+57 вагонов в сутки), Гродеково – Суйфэньхэ (+51) и Камышовая – Хуньчунь (+45).
Журнал "Дальневосточный капитал".
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