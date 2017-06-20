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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 20 Июля, 12:07 |
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ОАО "РЖД" поддержит проект минздрава РФ по борьбе с ВИЧ
Проект стартует во Владивостоке и охватит 24 региона, по которым пройдет специальный профилактический вагон, оборудованный для тестирования, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в отделе по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО "Российские железные дороги".
В церемониях отправления и встречи вагона будут принимать участие представители федеральных и региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья, медицинского сообщества, знаменитости, представители СМИ.
Мероприятия на железнодорожном вокзале Владивостока в рамках акции пройдут с 8 по 11 июля. Сразу в двух точках можно будет сдать анализы, узнать результаты тестирования и получить квалифицированную консультацию. 11 июля, перед отправлением в путь специального вагона, состоится церемония открытия проекта. Начало в 14 часов (время местное).
С 12 по 14 июля эстафету примет Хабаровск. 12 июля в 11 часов на железнодорожном вокзале Хабаровск-1 будет дан старт акции. Все желающие с 10 до 18 часов смогут воспользоваться возможностью анонимно и бесплатно пройти тестирование на ВИЧ в специально подготовленном помещении вокзала. В обследовании примут участие и работники предприятий ОАО «РЖД».
Далее, согласно графику, акция пройдет по следующим городам: Чита, Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Барнаул, Новосибирск, Кемерово, Омск, Нижневартовск, Тюмень, Екатеринбург, Пермь, Нижний Новгород, Москва, Адлер, Курган, Челябинск, Оренбург, Самара, Тверь, Псков, Дно, Санкт-Петербург, и в Москву вагон прибудет 19 октября.
Приглашаем представителей СМИ принять участие в освещении данных мероприятий.
Дополнительную информацию по организации акции и мероприятий для СМИ можно получить:
- в Хабаровске по телефону (4212) 475592, главный врач КГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» министерства здравоохранения Хабаровского края Анна Валерьевна Кузнецова;
- во Владивостоке по телефону (4232) 636372, заместитель главного врача ГБУЗ ККБ №2 (Центр СПИД) Лидия Федоровна Скляр.
Проблема ВИЧ/СПИД является одной из основных тем мирового здравоохранения. За последние три десятилетия болезнь унесла более 30 млн жизней.
Население России составляет более 146 миллионов человек, из них живут с ВИЧ около 900 000 человек. Каждый час в России заражается 10 человек. Все больше случаев выявляются на поздних стадиях ВИЧ-инфекции: без обследования нет диагноза, и продолжительное время люди являются источниками инфекции. Каждый год увеличивается общее число заболевших и число смертей пациентов с ВИЧ-инфекцией.
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