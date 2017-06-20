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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Туристический бизнес на Дальнем Востоке получит нулевую ставку по налогу на прибыль
Согласно законопроекту, изменения в Налоговый кодекс предусматривают установление ставки по налогу на прибыль в размере 0% для организаций, осуществляющих туристско-рекреационную деятельность на Дальнем Востоке. Предполагается, что применяться нулевая ставка будет до 31 декабря 2021 года.
Как ранее отмечал на заседании в ноябре прошлого года Председатель Правительства России Дмитрий Медведев, «группа поправок в Налоговый кодекс должна помочь развитию туризма на Дальнем Востоке».
«Там уникальная природа, но это направление только развивается. Качество сервиса там, мягко говоря, невысокое, туристов ещё не так много, поэтому местный туристический бизнес нужно поддержать», – заявлял премьер.
По словам Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, «на Дальнем Востоке уже сформирована широкая линейка налоговых льгот для инвесторов».
«Предлагаемый законопроектом механизм сделает еще более привлекательной для инвестирования сферу туризма в макрорегионе и позволит реализовать ряд туристических проектов», – уточнил глава Минвостокразвития.
Как отметил член Совета Федерации, представитель Еврейской автономии Ростислав Гольдштейн, «в 2016 году туристический поток в регионы Дальнего Востока вырос на 35%. При этом рост произошел в основном за счет внутреннего туризма. Согласно статистике, лидером среди регионов Дальнего Востока по числу туристов стал Приморский край».
Тестовые испытания пунктов пропуска по электронным визам начнутся в июлеНапомним, увеличить число туристов на Дальний Восток призвано введение механизма электронной визы. Федеральный закон № 28-ФЗ, которым были установлены особенности въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию через Свободный порт Владивосток был принят в марте этого года. Подать заявление на получение такой визы иностранцы смогут с 1 августа. По электронной визе во Владивосток смогут прибыть гости и участники третьего Восточного экономического форума.
«Упрощенный визовый режим будет стимулировать развитие бизнеса. Инвесторам, да и простым туристам, станет существенно проще приезжать на Дальний Восток», – говорил ранее Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
Перечень иностранных государств, граждане которых могут воспользоваться электронной визой, был утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации. В него вошли Алжир, Бахрейн, Бруней, Индия, Иран, Катар, КНР, КНДР, Кувейт, Марокко, Мексика, ОАЭ. Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, Тунис, Турция, Япония.
Кроме того, в июле прошлого года был упрощен порядок входа в российские гавани для круизных судов. Новые правила регулирования круизной деятельности отменили необходимость получения пропусков в пограничные зоны для туристов, находящихся на борту судов, и установили принцип «одного окна» при получении разрешения на проведение круизов.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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