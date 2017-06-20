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07 Июля 2017, 16:00 | Регион сегодня

За полгода таможнями ДВФО было возбуждено 199 уголовных дел

Накануне знаменательного для Дальневосточной оперативной таможни события – 20-летнего юбилея, в Дальневосточном таможенном управлении прошла пресс-конференция, в которой принял участие заместитель начальника ДВТУ-начальник оперативной таможни Павел Евгеньевич Фомин.

В своем выступлении он вкратце рассказал собравшимся об истории ДВОТ, а также подвел итоги правоохранительной деятельности оперативной таможни и таможен Дальнего Востока в текущем году.

Дальневосточная оперативная была создана 15 июля 1997 на основании приказа ГТК России и является головным органом в Дальневосточном федеральном округе по осуществлению оперативно-розыскной деятельности, борьбы с контрабандой, уклонением от уплаты таможенных платежей и иными правонарушениями в сфере таможенного дела, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" Татьяна Шичанина, пресс-секретарь Дальневосточной оперативной таможни.

За прошедшие 20 лет ДВОТ и правоохранительными подразделениями ДВТУ выявлено более пяти тысяч преступлений и свыше 130 тысяч нарушений таможенных правил и административных правонарушений.

В 2017 году истекший период таможнями ДВФО было возбуждено 199 уголовных дел, что сопоставимо с результатами работы в прошлом году. В том числе ДВОТ возбуждено 28 уголовных дел.

Более половины выявленных преступлений, а именно 132 или 66%, связаны с контрабандой стратегически важных товаров и ресурсов, таких как лесоматериалы, водные биоресурсы, цветные и драгоценные металлы, дериваты диких животных, полудрагоценный камень нефрит. Стоимость выявленной контрабанды в 2,5 раза превысила прошлогодний показатель и составила один миллиард 800 миллионов рублей.

Так, по фактам незаконного экспорта лесоматериалов в этом году таможнями ДВТУ возбуждено 49 уголовных дел и 208 дел об административных правонарушениях. Стоимость незаконно вывезенного леса ценных дальневосточных пород, таких как дуб, ясень, сосна, составила в общей сложности 135 миллионов рублей.

Только ДВОТ в 2017 году возбуждено 11 уголовных дел по фактам контрабанды в Китай лесоматериалов из ясеня и дуба монгольского общей стоимостью 22,5 миллиона рублей.

В два раза возросло число выявленных преступлений, связанных с незаконным перемещением водных биоресурсов - возбуждено 62 уголовных и 134 административных дела. Противозаконным способом перемещено 27 тысяч тонн морепродукции, что в 13,5 раз больше, чем за весь 2016 год. В разы выросла и стоимость контрабанды,  только по уголовным делам она составила более полутора  миллиардов рублей, а размер неуплаченных недобросовестными участниками ВЭД таможенных платежей достиг 26,5 миллиона рублей.

По фактам нарушения при перемещении морских судов за первую половину текущего года возбуждено три уголовных и шесть административных дел, по которым  размер неуплаты таможенных платежей превысил 48 миллионов рублей.

Немало внимания уделяется борьбе с особо опасными видами контрабанды. В этой сфере возбуждено 12 уголовных дела. Среди предметов контрабанды полудрагоценный камень нефрит, дериваты диких животных (мускусная железа кабарги, желчные пузыри гималайского и бурого медведей), предметы палеонтологии (рога шерстистого носорога, фрагменты бивней мамонта), драгоценные металлы, а также изделие военного назначения. Стоимость изъятых предметов оценена в 63,5 миллиона рублей.

Например, сотрудники Дальневосточной оперативной таможни в результате оперативно-розыскных мероприятий пресекли в этом году четыре попытки незаконного вывоза в Республику Корея дериватов кабарги общим весом почти 20 кг стоимостью более 18 миллионов рублей.

На канале борьбы с контрабандой наркотиков и сильнодействующих веществ выявлено 22 преступления, в том числе в 19 случаях запрещенные препараты перемещались в почтовых отправлениях. Всего изъято около килограмма подконтрольных веществ.

Кроме того, дальневосточными таможнями выявлено 16 фактов, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей в крупном и особо крупном размере, в том числе совершенных организованными группами лиц. Общая сумма выявленных уклонений от уплаты таможенных платежей при перемещении товаров народного потребления, автотранспортных средств, морских судов, морепродукции и других товаров составила 165 миллионов рублей.

К примеру, Дальневосточной оперативной таможней пресечена деятельность организованной преступной группы, которая обманным способом ввезла из Китая партию дорогостоящих товаров народного потребления стоимостью 40 миллионов рублей без уплаты причитающихся таможенных платежей в размере восемь миллионов рублей.

По уголовным делам, возбужденным дальневосточными таможнями, в текущем году вынесено 25 обвинительных приговоров, в том числе 15 фигурантов приговорено к лишению свободы, штрафные санкции составили 10,5 миллионов рублей, а конфисковано предметов преступления на семь миллионов рублей.

В рамках борьбы с административными правонарушениями в таможенной сфере таможни Дальнего Востока выявили около четырех тысяч правонарушений, из них 60% связаны с недекларированием либо недостоверным декларированием или сокрытием от таможенного контроля таких товаров как товары народного потребления, лесоматериалы, недрагоценные металлы и изделия из них, алкогольные напитки, табачные изделия, транспортные средства и запчасти к ним, продукты питания, водные биоресурсы.

Сумма назначенных штрафных санкций по правонарушениям в сфере таможенного дела составила 311,5 миллиона рублей. В настоящий момент взыскано почти 73 миллиона рублей.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: таможня  юбилей 


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