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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 10 Декабря, 09:54 |
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Открыт прием заявок на участие в конкурсе ВЭБа "Премия развития – 2018"
Стартовал прием заявок на участие в ежегодном конкурсе инвестиционных проектов «Премия развития», учрежденном Внешэкономбанком.
Конкурс проводится в 5 номинациях:
«Лучший инфраструктурный проект»;
«Лучший проект в отраслях промышленности»;
«Лучший экспортный проект»;
«Лучший проект в цифровой экономике»;
«Лучший инновационный стартап» (специальная номинация).
Заявки на участие принимаются на официальном сайте конкурса.
«Премия развития» - национальный ежегодный конкурс учрежден Внешэкономбанком в 2012 году и проводится уже в шестой раз. Это профессиональная награда, присуждаемая за заслуги в области реализации крупных национально значимых инвестиционных программ и проектов, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие России.
Условия проведения конкурса, требования к проектам, участникам и исполнителям, а также конкурсная документация размещены на официальном сайте конкурса.
- Открыт прием заявок на участие в конкурсе ВЭБа "Премия развития – 2018"
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