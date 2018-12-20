"Дальневосточный Госплан" должен остановить отток населения из региона

"Вот, с моей точки зрения, те основные "звенья", за которые надо тянуть государству, чтобы начать коренные преобразования в жизни Дальнего Востока: четкое планирование, необходимое финансирование и жесткий контроль исполнения. Уверен в том, что при заметном увеличении роли государства в развитии дальневосточного региона, при заметном росте плановости этого процессов здесь, на западной границе Азиатско-тихоокеанского региона, могут произойти тектонические сдвиги", - сказал Широков РИА Новости.
Сенатор напомнил, что бюджетные вложения в инфраструктуру Дальнего Востока с 2015 года составили 32,3 миллиарда рублей, в то же время частные инвесторы вложили 231,3 миллиарда рублей, что в совокупности составило более 7 рублей частных инвестиций на 1 рубль государственных. "Тем не менее, люди уезжают. Заселенность макрорегиона ослабевает", - констатировал парламентарий.
По словам Широкова, необходимо значительное усиление плановых начал в государственной политике на Дальнем Востоке, достижение "строгой и безусловной" координированности действий федеральных министерств и ведомств, органов власти регионов Дальневосточного федерального округа, а также четкое администрирование целевых бюджетных финансовых потоков.
"Я бы даже предположил создание условного "дальневосточного Госплана". При такой централизации обязательно исчезнет ситуация, которую зачастую можно видеть: вроде бы каждое ведомство своих ведомственных целей достигает, а в совокупности планируемый результат остается невыполненным. Люди уезжают", - считает он.
По мнению парламентария, следует построить систему единоначалия в управлении государственным сектором социально-экономического развития Дальнего Востока. Это, по замыслу сенатора, должен быть эффективный и "заземлённый" в регионе орган управления. "А рядом с ним, следуя за ним, должны продолжать действовать структуры, привлекающие в макрорегион частные инвестиции. Убежден в том, что результативность такой системы единоначалия станет дополнительным привлекательным фактором для частного бизнеса", - сказал Широков.
Он полагает, что такое единоначалие в управлении развитием дальневосточными территориями позволит концентрировать ресурсы на решении важнейших задач, среди которых интенсивное развитие строительной отрасли, не только жилищного, но и транспортного строительства, что должно стать основным драйвером развития Дальнего Востока. Создание наземной транспортной инфраструктуры существенно снизит логистические издержки развития экономики, подчеркнул сенатор, добавив, что это под силу только государству.
"Закрепить" молодёжь на Дальнем Востоке и привлечь людей из других регионов может также развитие системы образования, полагает Широков. "Привлечь через льготы, преференции, через увеличение количества бюджетных мест в дальневосточных вузах по актуальным для ДВФО специальностям, через существенные вложения в развитие материально-технической и учебно-лабораторной базы здесь, через специальные меры по привлечению наиболее квалифицированных преподавательских и учительских кадров", - сказал парламентарий.
Сенатор выступил за освобождение дальневосточного бизнеса, особенно мелкого и среднего, от выполнения "фактически государственных полномочий" – государственных гарантий работникам. "Оплаты проезда в отпуск каждые два года, например. Ведь когда государство предписывает авиакомпаниям полеты на Дальний Восток, не вполне выгодные авиаторам, оно субсидирует такие перевозки. Эти же принципы надо распространить на дальневосточный бизнес", - заявил Широков.
Едешь по дорогое Хабаровск-Владивосток, справа иногда видна граница с Китаем в 3-5 км. в районе Дальнереченска. Проехав 100 км. в тех краях вечером можно не встретить ни одного населенного пункта и ни одной встречной машины. Кругом пустующие земли, дома в деревнях и населенных пунктах 100 летней постройки, много оставленных домов и пустующих хозяйств, везде видна невооруженным взглядом нищета, убогость, разруха. Оживление начинается от Спасска, машины все старше 10 лет японки, население если не оборванное то без блеска в глазах и в каждой семье уехали кто в города на заработки, кто в моря, Ю. Корею или на ПМЖ на Запад России. Против нищеты наш народ не приучен выходить на площади, он голосует "чемоданами". При численности населения 1млн. 800 тыс. чел. и площади равной европейской стране, никакой бизнес от среднего и выше работать здесь не будет-нет окупаемости. Значит надо поддержать малый или тех кто работает только на себя чтобы выжить, т. е. без наемных работников или до 10-20 человек т. к. это не бизнес и не получение доходов а единственная возможность прокормить свои семьи. Эту категорию надо освобождать от всех налогов в крае пока не будет результата роста населения. Следующий шаг-запрет на работу в стагнирующих регионах крупных сетевиков и монополий т. к. идет обогащение маленькой группы учредителей этих ООО, а народ идет на работу в эти сети на минималку в 11 тыс. р. так как некуда деваться. Оставить сети в покое можно если поднять минималку в 2-2. 5 раза.
Все идет к тому что будет как в Хабаровских школах, где за одним столом кормят детей-одним первое второе и третье, другим чай с булочкой т. к. родителям нечем доплачивать. Эту проблему уже поднял Фургал. Власть сама растит будущих революционеров. Для чего вообще нужна страна и государство если не для детей и будущего поколения?Напишите это на любу всего правительства в Москве.
Если Правительство России хочет не на СЛОВАХ, а на ДЕЛЕ ОСТАНОВИТЬ МИГРАЦИЮ ТРУДОСПОСОБНОГО И КВАЛИФИЦИРОВАННОГО НАСЕЛЕНИЯ С ДВФО НА ЗАПАД РОССИИ И ЗА РУБЕЖ, то оно должно в Качестве Мотивации использовать опыт П. А Столыпина и Советского Союза. В те времена МИграция населения была ПРЯМО ПРОТИВОПОЛОЖНА - На ДВ ехали со всех уголков СССР за . . . ДЛИННЫМ РУБЛЕМ. Потом получали квартиры, обустраивались и работали на Славу !!!
Откройте сайт налоговой инспекции раздел налогов если поискать и выйти на регион можно найти приказ Кадырова о ставках налогов в республике. По "вилке" ставок налогового кодекса по республике установлены минимальные налоги=1% с вала и 5% с чистой прибыли для малого бизнеса. Для среднего и выше также налоги снижены. Спрашивается почему приморский край о таких налогах и не слышал хотя местная власть может этим воспользоваться. Ответ прост-местная власть больше боится Москвы чем недовольства своих граждан т. к. центр навешал много социальных обязательств на местные бюджеты которые не свойственны малому бизнесу.
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