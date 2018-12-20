Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Среда| 09 Января, 13:40 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 69 р.
1 EUR 79 р.
100 JPY 6200 р.
10 CNY 100 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Отходы потребовали особого обращения
свежий номер
Дальневосточный капитал № 12, 2018

Регион сегодня
09.01 |
Гольф-поле на 80 гектарах земли появится в Приморье
09.01 |
Сбербанк повышает ставки и меняет условия по промовкладам
09.01 |
Хабаровск строит на свои, а Приморье - на федеральные
09.01 |
На Сахалине на "Чистую воду" направят более 2,5 млрд рублей
08.01 |
"Дальневосточный Госплан" должен остановить отток населения из региона
статьи раздела
Компании
20 Декабря 2018, 10:38
Константин Басюк, Председатель совета директоров АО "Хабаровский аэропорт": Мы строим современную инфраструктуру, чтобы обеспечивать растущий спрос Начавшееся в этом году строительство терминала внутренних авиалиний в аэропорту Хабаровска - важное свидетельство того, что время для реализации частных проектов в инфраструктурной отрасли наступило.
статьи раздела
Финансы
18 Декабря 2018, 10:25
Хабаровскому краю придется затягивать пояса и выправлять бюджет В уходящем году многие дальневосточные субъекты Федерации столкнулись с серьезными бюджетными проблемами. "Дыры" измерялись десятками миллиардов. С этой данностью пришлось разбираться уже новым главам регионов, искать дополнительные источники налоговых поступлений и повсеместно оптимизировать траты. Как это происходит в Хабаровском крае, попытался разобраться корреспондент "Дальневосточного капитала"
статьи раздела
Финансы
18 Декабря 2018, 10:20
Николай Долгушев, управляющий Дальневосточным филиалом банка "Открытие": К любому делу нужно подходить творчески Объединенный банк "Открытие" по итогам 2018 года продемонстрировал значительный рост кредитования в сегменте розничного бизнеса, укрепил отношения с малым и средним бизнесом и вывел на дальневосточный рынок целый ряд комплексных, инновационных банковских продуктов.
статьи раздела
Финансы
18 Декабря 2018, 10:00
Ксения Плетцер, руководитель Гарантийного фонда Приморского края: Как своему собственному достижению радуюсь победам наших клиентов Институты развития, созданные в Приморском крае, стали надежной опорой для предпринимателей. И не только благодаря финансовой поддержке, но и консалтинговой помощи, которую готовы оказать бизнесу их специалисты.
статьи раздела
Компании
18 Декабря 2018, 09:25
Северокорейские краны простаивают в ожидании грузов из Приморья Порт Раджин до сих пор не избавился от проклятия санкций
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
08 Января 2019, 18:50 | Регион сегодня |

"Дальневосточный Госплан" должен остановить отток населения из региона

Дальневосточный сенатор предлагает ввести "единоначалие" и освободить региональный бизнес от выполнения "фактически государственных полномочий"

Член комитета Совета Федерации по федеративному устройству и делам Севера, сенатор от Магадана Анатолий Широков считает нужным комплекс мер для успешного освоения Дальнего Востока, в частности, создание "условного дальневосточного Госплана", четкая координация действий всех ведомств, развитие системы образования и освобождение бизнеса от дополнительных обязательств, сообщает "РИА Новости".

"Вот, с моей точки зрения, те основные "звенья", за которые надо тянуть государству, чтобы начать коренные преобразования в жизни Дальнего Востока: четкое планирование, необходимое финансирование и жесткий контроль исполнения. Уверен в том, что при заметном увеличении роли государства в развитии дальневосточного региона, при заметном росте плановости этого процессов здесь, на западной границе Азиатско-тихоокеанского региона, могут произойти тектонические сдвиги", - сказал Широков РИА Новости.
Сенатор напомнил, что бюджетные вложения в инфраструктуру Дальнего Востока с 2015 года составили 32,3 миллиарда рублей, в то же время частные инвесторы вложили 231,3 миллиарда рублей, что в совокупности составило более 7 рублей частных инвестиций на 1 рубль государственных. "Тем не менее, люди уезжают. Заселенность макрорегиона ослабевает", - констатировал парламентарий.
 
По словам Широкова, необходимо значительное усиление плановых начал в государственной политике на Дальнем Востоке, достижение "строгой и безусловной" координированности действий федеральных министерств и ведомств, органов власти регионов Дальневосточного федерального округа, а также четкое администрирование целевых бюджетных финансовых потоков.
 
"Я бы даже предположил создание условного "дальневосточного Госплана". При такой централизации обязательно исчезнет ситуация, которую зачастую можно видеть: вроде бы каждое ведомство своих ведомственных целей достигает, а в совокупности планируемый результат остается невыполненным. Люди уезжают", - считает он.
 
По мнению парламентария, следует построить систему единоначалия в управлении государственным сектором социально-экономического развития Дальнего Востока. Это, по замыслу сенатора, должен быть эффективный и "заземлённый" в регионе орган управления. "А рядом с ним, следуя за ним, должны продолжать действовать структуры, привлекающие в макрорегион частные инвестиции. Убежден в том, что результативность такой системы единоначалия станет дополнительным привлекательным фактором для частного бизнеса", - сказал Широков.
 
Он полагает, что такое единоначалие в управлении развитием дальневосточными территориями позволит концентрировать ресурсы на решении важнейших задач, среди которых интенсивное развитие строительной отрасли, не только жилищного, но и транспортного строительства, что должно стать основным драйвером развития Дальнего Востока. Создание наземной транспортной инфраструктуры существенно снизит логистические издержки развития экономики, подчеркнул сенатор, добавив, что это под силу только государству.
 
"Закрепить" молодёжь на Дальнем Востоке и привлечь людей из других регионов может также развитие системы образования, полагает Широков. "Привлечь через льготы, преференции, через увеличение количества бюджетных мест в дальневосточных вузах по актуальным для ДВФО специальностям, через существенные вложения в развитие материально-технической и учебно-лабораторной базы здесь, через специальные меры по привлечению наиболее квалифицированных преподавательских и учительских кадров", - сказал парламентарий.
 
Сенатор выступил за освобождение дальневосточного бизнеса, особенно мелкого и среднего, от выполнения "фактически государственных полномочий" – государственных гарантий работникам. "Оплаты проезда в отпуск каждые два года, например. Ведь когда государство предписывает авиакомпаниям полеты на Дальний Восток, не вполне выгодные авиаторам, оно субсидирует такие перевозки. Эти же принципы надо распространить на дальневосточный бизнес", - заявил Широков.
 
Журнал "Дальневосточный капитал". 
Теги: Дальний Восток  программа 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • приморец10:46, 09.01.2019

    Едешь по дорогое Хабаровск-Владивосток, справа иногда видна граница с Китаем в 3-5 км. в районе Дальнереченска. Проехав 100 км. в тех краях вечером можно не встретить ни одного населенного пункта и ни одной встречной машины. Кругом пустующие земли, дома в деревнях и населенных пунктах 100 летней постройки, много оставленных домов и пустующих хозяйств, везде видна невооруженным взглядом нищета, убогость, разруха. Оживление начинается от Спасска, машины все старше 10 лет японки, население если не оборванное то без блеска в глазах и в каждой семье уехали кто в города на заработки, кто в моря, Ю. Корею или на ПМЖ на Запад России. Против нищеты наш народ не приучен выходить на площади, он голосует "чемоданами". При численности населения 1млн. 800 тыс. чел. и площади равной европейской стране, никакой бизнес от среднего и выше работать здесь не будет-нет окупаемости. Значит надо поддержать малый или тех кто работает только на себя чтобы выжить, т. е. без наемных работников или до 10-20 человек т. к. это не бизнес и не получение доходов а единственная возможность прокормить свои семьи. Эту категорию надо освобождать от всех налогов в крае пока не будет результата роста населения. Следующий шаг-запрет на работу в стагнирующих регионах крупных сетевиков и монополий т. к. идет обогащение маленькой группы учредителей этих ООО, а народ идет на работу в эти сети на минималку в 11 тыс. р. так как некуда деваться. Оставить сети в покое можно если поднять минималку в 2-2. 5 раза.
  • приморец10:57, 09.01.2019

    Все идет к тому что будет как в Хабаровских школах, где за одним столом кормят детей-одним первое второе и третье, другим чай с булочкой т. к. родителям нечем доплачивать. Эту проблему уже поднял Фургал. Власть сама растит будущих революционеров. Для чего вообще нужна страна и государство если не для детей и будущего поколения?Напишите это на любу всего правительства в Москве.
  • Ваня11:24, 09.01.2019

    Если Правительство России хочет не на СЛОВАХ, а на ДЕЛЕ ОСТАНОВИТЬ МИГРАЦИЮ ТРУДОСПОСОБНОГО И КВАЛИФИЦИРОВАННОГО НАСЕЛЕНИЯ С ДВФО НА ЗАПАД РОССИИ И ЗА РУБЕЖ, то оно должно в Качестве Мотивации использовать опыт П. А Столыпина и Советского Союза. В те времена МИграция населения была ПРЯМО ПРОТИВОПОЛОЖНА - На ДВ ехали со всех уголков СССР за . . . ДЛИННЫМ РУБЛЕМ. Потом получали квартиры, обустраивались и работали на Славу !!!
  • приморец12:20, 09.01.2019

    Откройте сайт налоговой инспекции раздел налогов если поискать и выйти на регион можно найти приказ Кадырова о ставках налогов в республике. По "вилке" ставок налогового кодекса по республике установлены минимальные налоги=1% с вала и 5% с чистой прибыли для малого бизнеса. Для среднего и выше также налоги снижены. Спрашивается почему приморский край о таких налогах и не слышал хотя местная власть может этим воспользоваться. Ответ прост-местная власть больше боится Москвы чем недовольства своих граждан т. к. центр навешал много социальных обязательств на местные бюджеты которые не свойственны малому бизнесу.
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Компании
20 Декабря 2018, 09:20
"Афрамаксы" проложили путь "Звезде" в Приморье Гавань, ранее обслуживающая атомные подводные лодки, приобретает новый смысл
статьи раздела
Loading...
RedTram
Рынки
18 Декабря 2018, 09:15
"Независимые" АЗС, похоже, нарвались… Нефтяные компании, которых пытались сделать виновными во всех бедах топливного рынка Дальнего Востока, решили больше не молчать
статьи раздела
Финансы
17 Декабря 2018, 11:54
"Дальневосточные Мавроди" продолжают обдирать население как липку Во Владивостоке и Хабаровске активно промышляют десять крупных КПК. Но наиболее опасны те, кто находится в "спящем режиме"
статьи раздела
Вкус жизни
14 Декабря 2018, 14:55
Куда жителям Приморья ехать кататься на лыжах "Снег Востока" объединит дальневосточных туристов. Возможности зимнего отдыха Дальнего Востока "упакуют" в один продукт, но цены доступны не всем
статьи раздела
Вкус жизни
14 Декабря 2018, 09:45
Джазмены надели шляпы Международный джазовый фестиваль во Владивостоке прошел в пятнадцатый раз
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика