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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 18 Августа, 01:37 |
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Миноритарные акционеры перечислили 11,11% акций РАО ЭС Востока на счёт Восток-Финанс
За период с 19.01.2016 по 02.02.2016 включительно миноритарные акционеры ПАО «РАО ЭС Востока» в рамках добровольного предложения перевели на счёт ООО «Восток-Финанс» акции ПАО «РАО ЭС Востока» в объеме, составляющем 11,11% от уставного капитала дальневосточного холдинга.
В рамках добровольного предложения, действовавшего в период с 3 ноября 2015 по 18 января 2016 года включительно, акционеры ПАО «РАО ЭС Востока» могли направить заявление на обмен обыкновенных и привилегированных акций ПАО «РАО ЭС Востока» на обыкновенные акции ПАО «РусГидро». Цена акций ПАО «РусГидро» определялась как средневзвешенная цена за 6 месяцев биржевых торгов, предшествующих дате направления предложения, и составляла 0,5768 руб. за одну акцию. Также в рамках добровольного предложения, акционеры могли продать обыкновенные акации ПАО «РАО ЭС Востока» по цене 0,35 рублей за акцию, привилегированные акции ПАО «РАО ЭС Востока» – по цене 0,22 рубля за акцию. Расчёты с участниками добровольного предложения в соответствии с его условиями продолжатся до 17 февраля включительно.
Добровольное предложение по приобретению акций ПАО «РАО ЭС Востока» является частью реализации долгосрочной программы развития Группы РусГидро, направленной на повышение эффективности управления Холдинга «РАО Энергетические системы Востока». Приобретение Группой «РусГидро» свыше 10% общего количества акций ПАО «РАО ЭС Востока» в рамках добровольного предложения дает в сумме владение более 95% акций, что открывает возможность направления в Общество требования о принудительном выкупе всех обыкновенных и привилегированных акций в течение шести месяцев с момента истечения срока принятия добровольного предложения.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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