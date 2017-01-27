|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 08 Февраля, 22:17 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Ежедневно со всей страны поступает более 2 тысяч заявок на "дальневосточный гектар"
Из них более 15,3 тысяч подано с начала третьего этапа программы «дальневосточный гектар», когда земельный участок на Дальнем Востоке может получить любой гражданин России.
По словам министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, «виден интерес к программе». «Заявки поступают со всех уголков страны. Получить гектар хотят жители 80 регионов России. Ежедневно поступает более 2 тысяч заявок. С начала февраля зарегистрировано более 2 миллионов посещений сайта « НаДальнийВосток.РФ». Больше всего посещений из Москвы и Московской области, Приморского края, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На «горячую линию» поступило 107 тысяч звонков», - отметил он.
С 1 февраля поступило более 6,5 тысяч заявок на получение «дальневосточного гектара» в Приморском крае, почти 3 тысячи заявок на получение земли в Хабаровском крае и более 2 тысяч заявок поступило в уполномоченные органы Республики Саха (Якутия), сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Минвостокразвития РФ.
- Ежедневно со всей страны поступает более 2 тысяч заявок на "дальневосточный гектар"
- Группа ВТБ снижает ставки на ипотеку в новостройках
- В Хабаровске презентовали 10 новых плацкартных вагонов
- Управляющий филиалом ВТБ24 в Хабаровске подвел итоги работы банка в 2016 году
- Из Владивостока в Комсомольск-на-Амуре можно будет улететь два раза в неделю
- Расчеты в юанях клиентов ВТБ на Дальнем Востоке выросли на треть
- 8 тысяч предприятий-клиентов Дальневосточного Сбербанка подключили электронный документооборот E-invoicing
- Японским инвесторам дадут сигнал
- Новый год снизит энерготарифы
- Пятнадцатая ТОР на старте
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.