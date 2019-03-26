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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 19 Апреля, 19:35 |
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Сбербанк и телеканал "Пятница!" начинают кастинг рейтингового реалити-шоу
- Сбербанк и телеканал «Пятница!» запускают кастинг предпринимателей для третьего сезона реалити-шоу «Теперь Я Босс Своего Дела».
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- Чтобы участвовать в реалити-шоу, нужно быть клиентом Сбербанка, желать развития своего бизнеса и не бояться камеры.
Сбербанк и телеканал «Пятница!» запускают кастинг третьего сезона реалити-шоу «Теперь Я Босс Своего Дела». Отбирать участников популярной программы, как и прежде, будут среди предпринимателей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.
Участники кастинга должны иметь бизнес и мечтать о его развитии, быть яркими и харизматичными, не бояться камеры и хорошо говорить (особенно — о своем бизнесе), являться клиентами Сбербанка. Чтобы стать клиентом банка, достаточно открыть счет на сайте www.sberbank.ru/start, оценив удобство сервисов для развития бизнеса.
Отметим, что условия отбора участников изменились. Теперь кандидатам необходимо приложить ссылку на свои аккаунты в социальных сетях, а загружать видео необязательно — о своем бизнесе можно рассказать и в текстовой форме. Заявки на участие в шоу принимаются на сайте www.sberbank.ru/casting Третий сезон стартует 11 апреля.
Проект «Теперь Я Босс Своего Дела» телеканал «Пятница!» запустил совместно со Сбербанком и Dentsu Aegis Network в апреле 2018 года. Шоу построено на том, что состоявшиеся бизнесмены и начинающие предприниматели меняются местами на три дня. Успешные предприниматели возвращаются туда, откуда начинали, — на старт бизнеса, и помогают начинающим вывести дело на новый уровень. А начинающие бизнесмены испытывают, каково это — быть «большим боссом», изучают устройство крупного бизнеса, решают реальные задачи.
Александр Белокопытов, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка:
«Популярность этого проекта показывает, что интерес к предпринимательству в стране продолжает расти. В нашей программе мы показываем, что быть предпринимателем означает постоянно развиваться и учиться, брать на себя ответственность, риски, совершать ошибки, исправлять их, находить неожиданные решения, меняться быстрее рынка. Для участников реалити-шоу это возможность посмотреть на ситуацию другими глазами, узнать мнение экспертов, провести ʺревизиюʺ используемых в своем бизнесе инструментов, а также презентовать свое дело всей стране и привлечь новых клиентов».
Всего шоу посмотрели 22 млн человек. Шоу понравилось 88 % его зрителей (отмечали ее полезность, информативность и доступность), а 90 % респондентов ждут новых выпусков передач. Рейтинги шоу на уровне ярких премьер «Пятницы».
Все выпуски первого и второго сезонов можно посмотреть на svoedelo.blog.В третьем сезоне продюсеры реалити-шоу продолжат уделять особое внимание бизнесу в регионах России, показывая устройство и принципы работы бизнеса в широком количестве отраслей экономики. В эфире появятся новые «звездные» предприниматели, известные всей стране.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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