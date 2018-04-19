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Первый коммерческий груз доставлен с Камчатки на Чукотку
Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного строительства Камчатского края.
Это первая в истории камчатского авиапредприятия доставка коммерческого груза в Чукотский автономный округ воздушным путем. Этим же бортом в столицу ЧАО прибыли 6 пассажиров, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
«На маршруте работают два типа воздушных судов: Як-40 и Ан-26. Як-40 может перевозить до 2,2 т груза. Ан-26 вмещает в себя до 2,5 т. Наша задача сейчас – обеспечить регулярную загрузку самолётов коммерческими грузами. Жители как Камчатского края, так и Чукотки рейс оценили, спрос уже есть. В среднем в одну сторону летают от 13 до18 пассажиров»,- сообщил министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир Каюмов.
Он также отметил, что время в полёте составляет 4,5 часа.
Напомним, рейс между двумя дальневосточными субъектами выполняется один раз в неделю. Соответствующее поручение было дано Губернатором Камчатского края Владимиром Илюхиным. Первый перелет состоялся 27 марта 2018 года. Вылеты из аэропорта Петропавловска-Камчатского совершаются по понедельникам, из Анадыря – по вторникам. Пассажировместимость самолётов – 31 человек. Стоимость авиабилета составляет 12,5 тысяч рублей в одну сторону. Ранее с Камчатки на Чукотку и обратно можно было улететь только через Хабаровск и Москву.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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