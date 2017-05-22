|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 09 Июня, 08:42 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Российско-китайское инвестиционное сотрудничество на Дальнем Востоке обсудят на выездной сессии ВЭФ в Харбине
Организаторами мероприятия выступают Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта», Фонд «Росконгресс», Министерство коммерции КНР.
Темы для обсуждения:
- возможности использования инвестиционного потенциала Дальнего Востока в целях расширения инвестиционного сотрудничества между странами;
- меры поддержки российского и китайского бизнеса, которые необходимо принять на межгосударственном уровне;
- стратегия расширения двусторонних экономических отношений между Россией и КНР в долгосрочной перспективе.
Третий Восточный экономический форум состоится 6-7 сентября 2017 года в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский во Владивостоке. Ряд мероприятий пройдет в «нулевой день» форума – 5 сентября.
- На "дальневосточных гектарах" появятся два новых населенных пункта в Хабаровском крае и два на Сахалине
- Российско-китайское инвестиционное сотрудничество на Дальнем Востоке обсудят на выездной сессии ВЭФ в Харбине
- Минвостокразвития ждет предложений от бизнеса по единому налогу для резидентов СПВ
- С 1 июля начнут "восстанавливать экономическую справедливость" в отношении Дальнего Востока
- Инвесторы за неделю подали заявки на 8,8 млрд рублей в ТОР и Свободный порт Владивосток
- "Газпром", СИБУР и "Технолизинг" инвестируют в крупнейшую ТОР на Дальнем Востоке
- Шесть новых маршрутов добавлено в перечень субсидируемых авиаперевозок с Дальнего Востока и обратно
- ВТБ и Фонд развития Дальнего Востока объединят усилия в поддержке малого бизнеса
- Мобильную инфраструктуру генерации электроэнергии и тепла планируют построить на Дальнем Востоке
- Китай намерен инвестировать в сельское хозяйство, логистику и транспортные услуги Дальнего Востока
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.