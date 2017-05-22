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08 Июня 2017, 21:22 | Регион сегодня

На "дальневосточных гектарах" появятся два новых населенных пункта в Хабаровском крае и два на Сахалине

Получатели дальневосточных гектаров формируют новые агломерации на карте макрорегиона. Первые четыре из 53 объединений земельных участков станут населенными пунктами, объявил заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Денис Кузин.
Более 10% всех поступающих на дальневосточный гектар заявок – коллективные, выбирая земельные участки, люди предпочитают кооперироваться. По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, которое занимается анализом месторасположения гектаров на карте регионов, зафиксировано 53 места концентрации земельных участков.

"Лидирует по количеству агломераций, как и по количеству заявок, Приморский край: здесь зафиксировано уже 23 скопления дальневосточных гектаров. В основном это район озера Ханка и прибрежные территории края – Хасанский район на юге и Кавалеровский на востоке края. Несколько агломераций формируется в районе сел Золотая Долина и Раздольное. На втором месте по количеству агломераций Республика Саха (Якутия), здесь зафиксировано 11 крупных скоплений дальневосточных гектаров. На Камчатке формируются два крупных поселения, по семь коопераций в Хабаровском крае и в Сахалинской области, два потенциальных населенных пункта появились в Амурской области и один – в Еврейской автономной области. С подробной схемой можно ознакомиться на сайте Агентства", - рассказал заместитель генерального директора АРЧК ДВ Денис Кузин.

По его словам, информация о расположении скоплений земельных участков, полученных гражданами по программе «Дальневосточный гектар», направлена в региональные правительства, ведется пересмотр планов развития инфраструктуры. Кроме того, Агентство ведет адресную работу с инициативными группами получателей «дальневосточных гектаров» по созданию «пилотных» поселений.

«В регионах прошли первые сходы граждан, на четырех агломерациях вскоре появятся новые населенные пункты, два в Хабаровском крае и два в Сахалинской области – такие решения приняты получателями дальневосточных наделов. Еще 12 агломераций «дальневосточных гектаров» расширят границы существующих населенных пунктов. И это только начало. Проанализировав нормативно-правовую базу, мы разработали пошаговую инструкцию, как создать населенный пункт. Она содержит подробную информацию о том, как выбрать схему планировочного устройства территории, получить статус населенного пункта, сформировать органы местного самоуправления, а также рекомендации по строительству жилья и инфраструктурному обеспечению. Мы готовы сопровождать создание пилотных поселений и оказывать необходимую информационную и методологическую помощь «пилотным» поселениям», – подчеркнул генеральный директор Агентства Валентин Тимаков.
 
Отметим, что по закону о «дальневосточном гектаре», в случаях, когда более 20 участков обладают смежными границами и расположены в пределах населенного пункта или на расстоянии не более 20 километров от населенного пункта, местные власти должны обеспечить необходимые коммуникации.
 
За первый год работы закона заявки на получение «дальневосточных гектаров» подали более 92 тысяч человек, более 18,6 тысяч уже получили земельные участки. В списке заявителей – жители практически всех российских регионов. Более 12 тысяч заявок – коллективные. Проект рассчитан до 2035 года, в нем примут участие несколько поколений россиян.
 
Напомним, на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке собраны около 35 мер государственной поддержки, которые могут быть полезными для освоения «дальневосточного гектара». Специалисты Службы адаптации и поддержки переезжающих работников АРЧК ДВ ответят на вопросы о трудоустройстве и условиях жизни в регионе.
Кроме того, Агентство сформировало портфель типовых решений, бизнес-планов, которые могут быть полезными при принятии решения, чем заняться на своей земле, будь то выращивание голубики или организация пункта сбора или обработки дикоросов, открытие лесопилки или детского лагеря, мини-пекарни или мебельного производства. Они содержат структуру и порядок экономических расчетов, которые может сделать предприниматель. Достаточно лишь выбрать интересующее направление и адаптировать проект под конкретные природно-климатические условия, учесть особенности ведения бизнеса в том или ином регионе.
 
Журнал "Дальневосточный капитал".
Теги: дальневосточный гектар  арчк дв 


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