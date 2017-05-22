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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На "дальневосточных гектарах" появятся два новых населенных пункта в Хабаровском крае и два на Сахалине
"Лидирует по количеству агломераций, как и по количеству заявок, Приморский край: здесь зафиксировано уже 23 скопления дальневосточных гектаров. В основном это район озера Ханка и прибрежные территории края – Хасанский район на юге и Кавалеровский на востоке края. Несколько агломераций формируется в районе сел Золотая Долина и Раздольное. На втором месте по количеству агломераций Республика Саха (Якутия), здесь зафиксировано 11 крупных скоплений дальневосточных гектаров. На Камчатке формируются два крупных поселения, по семь коопераций в Хабаровском крае и в Сахалинской области, два потенциальных населенных пункта появились в Амурской области и один – в Еврейской автономной области. С подробной схемой можно ознакомиться на сайте Агентства", - рассказал заместитель генерального директора АРЧК ДВ Денис Кузин.
По его словам, информация о расположении скоплений земельных участков, полученных гражданами по программе «Дальневосточный гектар», направлена в региональные правительства, ведется пересмотр планов развития инфраструктуры. Кроме того, Агентство ведет адресную работу с инициативными группами получателей «дальневосточных гектаров» по созданию «пилотных» поселений.
- На "дальневосточных гектарах" появятся два новых населенных пункта в Хабаровском крае и два на Сахалине
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