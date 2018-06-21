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Аэропорт Хабаровск (Новый) увеличил пассажиропоток на 18,6%
За период январь-сентябрь было обслужено 1425 462 пассажира, что на 18,6% больше аналогичного периода 2011 года. На внутренних воздушных линиях пассажиропоток достиг 1 171 443 пассажира, рост составил 16,5%. Наиболее востребованными стали следующие российские направления: Москва, Южно-Сахалинск, Владивосток, Новосибирск.Динамичный рост показателей отмечается и на международных воздушных линиях, где рост составил 29%, пассажиропоток достиг 254 019 человек. Наиболее востребованными международными направлениями стали: Бангкок, Сеул, Пекин, Харбин.
Общий объем обработанного груза за январь-сентябрь составил 18 643,7 тонн, что превышает показатели прошлого года на 13%. За девять месяцев было выполнено 15 673 взлетно-посадочных операции, рост к аналогичному периоду прошлого года составил 10,2%.
По итогам деятельности за сентябрь текущего года пассажиропоток составил 181 829 пассажиров, что на 16% превышает показатели прошлого года. На внутренних воздушных линиях пассажиропоток составил 155 325 человек (рост 16,5%), на международных воздушных линиях пассажиропоток составил 26 504 человека (рост 13,7%). Объем обработанного груза составил 2 719,1тонн, что на 27,7 % выше показателей прошлого года. За месяц было выполнено 2 022 взлетно-посадочные операции, что на 16,7% превышает показатели прошлого года.
Досье: Аэропорт Хабаровск – крупнейший аэропорт международного значения в Дальневосточном Федеральном округе РФ, лидер по объему пассажирских перевозок на Дальнем Востоке. По итогам деятельности за 2011 год пассажиропоток в аэропорту Хабаровск составил 1,6 млн. пассажиров, объем обработанного груза составил 22 921 тонну.В 2011 году ОАО «Хабаровский аэропорт» совместно со стратегическим партнером и акционером предприятия южнокорейской государственной Корпорацией «Международный аэропорт Инчхон» начал реализацию программы комплексного развития аэропорта Хабаровск до 2030 года.
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