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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 09 Января, 13:40 |
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Сбербанк повышает ставки и меняет условия по промовкладам
Сбербанк повышает ставки и меняет условия по новогодним промовкладам «Без паспорта» и «Большие планы» со сроком 5 месяцев до 7,4% годовых. Ранее ставка по вкладам на 5 месяцев составляла 6,5%. Ставка по вкладу «Без паспорта» и «Большие планы» на 12 месяцев сохраняется на уровне 7%, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.
Вклад «Большие планы» доступен во всех отделения для всех клиентов. Ранее вклад «Большие планы» был доступен в ВСП только для клиентов с пакетом услуг Sberbank Private Banking.
Вклад «Без паспорта» доступен в удаленных каналах обслуживания (банкомат, интернет-банк или мобильное приложение «Сбербанк Онлайн»), поэтому может быть оформлен без предъявления паспорта.
Минимальная сумма — 50 тысяч рублей, пополнение и частичное снятие средств не предусмотрено. Начисление процентов производится в конце срока. Сроки размещения — 5 и 12 месяцев.
Вклад «Без паспорта» и «Большие планы» можно открыть до 31 января 2019 года включительно.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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