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09 Марта 2017, 11:32 | Регион сегодня

45 новых поселений могут создать получатели "дальневосточного гектара"

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) составило список 45 мест компактного расположения земельных участков, полученных в рамках программы "дальневосточный гектар", где могут появиться новые населенные пункты.

О том, что программа по предоставлению «дальневосточного гектара» должна содействовать созданию новых поселений, впервые упомянул вице-премьер – полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев на сессии «Новые условия ведения бизнеса на Дальнем Востоке: первые истории успеха» Российского инвестиционного форума в Сочи.

«Мы сейчас начали реализовывать государственную программу по освоению одного гектара. У нас уже под 70 тысяч заявившихся. Мы очень старательно выбираем коллективные заявки, потому что там, где количество заявок более 20, мы уже можем помогать людям с точки зрения подведения необходимой инфраструктуры. Где еще более крупные заявки, мы ищем зародыши новых населенных пунктов и малых городов. Это сегодня очень важно для страны. Это и есть освоение Дальнего Востока. Все это системно поддерживается и институционально. Для этого создано в том числе Агентство по развитию человеческого капитала, которое начало работать и набирает обороты», – сказал Юрий Трутнев.

По словам Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, «сейчас подано более 7,5 тысяч коллективных заявок».

«Это 11 процентов от общего числа заявлений. В феврале их стало на треть больше. Очевидно, что граждане понимают преимущества коллективного ведения хозяйства и со знанием дела подходят к вопросу освоения земельных участков. Например, коллективные заявки имеют приоритетный характер в плане обеспечения их инфраструктурой, что экономически достаточно рационально и понятно», - сказал Министр.

Генеральный директор АРЧК ДВ Валентин Тимаков прокомментировал: «Мы планируем работать с получателями «дальневосточных гектаров», чьи участки компактно расположены, предлагая им методологическую помощь, в том числе помогая с выбором и определением местного органа управления, решением вопроса с получением статуса населенного пункта, а также представляя их интересы в части обеспечения инфраструктурой. Мы уверены, что из известных 45 мест компактного расположения участков Агентство получит не менее 20 заявок от граждан, желающих создать новые селения. Кроме того, люди берут также участки рядом с друг другом в границах населенных пунктов: такая концентрация кооперации дает основание для развития существующих населенных пунктов».

Из 45 мест потенциальных селений 25 находятся в Приморском крае. Наибольшее число, девять, располагаются в Хасанском районе: с концентрацией более 50 участков в одном месте – пять, более 100 участков – четыре, более 150 участков – четыре. Они сформированы как за счет индивидуальных «гектаров», так и участков, полученных по коллективным заявкам (от группы граждан до 10 человек).

«Компактное расположение участков объясняется преимуществами того или иного места. Так, Хасанский – это прибрежный район, где люди используют программу, чтобы взять участки для строительства дачи у моря. Пользуются спросом те участки, где поблизости есть инфраструктура», - отмечает Валентин Тимаков.

Накануне по поручению Минвостокразвития России АРЧК ДВ провело опрос граждан-участников программы «дальневосточный гектар» по теме создания селений. В опросе приняли участие около 700 человек. В соответствии с результатами опроса, 47% опрошенных высказали желание объединиться с другими получателями «дальневосточных гектаров» для обустройства совместного проживания – создания поселка. При этом значительная часть опрошенных (37%) готовы возглавить и (или) участвовать в организации селения. Практически все участники опроса (84%) сообщили, что для создания селения им потребуется помощь в обустройстве инфраструктуры.
Как ранее отмечал Александр Галушка, для получателей «дальневосточного гектара» разрабатываются дополнительные меры поддержки.

«Был проведен анализ того, что существует в регионах и какой поддержкой может воспользоваться человек, получивший участок земли. Это в общей сложности 35 мер: гранты на ведение фермерского хозяйства, льготное кредитование, квоты на заготовку древесины, лизинг сельхозтехники и другая поддержка. Дополнительно к этому Фонд развития Дальнего Востока разработал два продукта по льготному кредитованию. Уже сейчас малый и средний бизнес может получить кредит под 11 процентов на срок до 10 лет. В марте также стартует проект по индивидуальному льготному кредитованию со ставкой 8-10 процентов на срок до 5-8 лет», – сообщил глава Минвостокразвития России.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: дальневосточный гектар 


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