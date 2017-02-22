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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 10 Марта, 07:23 |
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Президент России установил особый порядок въезда иностранных граждан на Дальний Восток
Согласно закону, иностранцы смогут приехать в любой из пяти дальневосточных регионов, где действует режим свободного порта - Приморский и Хабаровский края, Сахалинскую область, Чукотку и Камчатку. Для того, чтобы получить визу, иностранным гражданам необходимо будет воспользоваться специальным сайтом МИД России и заполнить анкету. При положительном ответе виза будет проставлена прямо на российской границе. Срок рассмотрения заявки - 4 дня. Виза будет действовать в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до 8 суток. Примечательно, что виза будет бесплатной.
Как прокомментировал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, «введение совершенно нового для России механизма – электронной визы – поддержали все дальневосточные регионы, подавляющее большинство парламентского корпуса. Упрощенный визовый режим поможет привлечь еще больше инвесторов и туристов, которым теперь станет проще приезжать на Дальний Восток». По словам Министра, электронными визами смогут воспользоваться участники и гости третьего Восточного экономического форума, который пройдет 6-7 сентября».
По мнению вице-премьера – полпреда Президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, «закон напрямую повлияет на улучшение инвестиционного климата и поможет развитию туристической отрасли».
Отметим, что именно по поручению главы государства ранее был разработан и принят закон о Свободном порте Владивосток, который предусматривает особый порядок въезда иностранцев на его территорию. Реализация этого порядка потребовала внесения изменений в несколько федеральных законов.
Досье "Дальневосточного капитала": Федеральный закон от 7 марта 2017 г. № 28–ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» опубликован на портале правовой информации.
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