"УК "Колмар" намерена вложить в угольные проекты в Якутии 28,4 млрд рублей

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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 10 Марта, 07:23 |
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Дальневосточный капитал № 2, 2017
09.03 |Сбербанк и Гугл собирают "Бизнес-класс"
09.03 |Банк "Открытие" предоставил банковскую гарантию ООО "Амурстрой Холдинг" объемом 650 млн рублей
09.03 |В Приморье новую партию вертолетов Ка-52 "Аллигатор" готовят к передаче Министерству обороны
09.03 |ВТБ и РусГидро подписали соглашения о предоставлении акционерного финансирования на сумму 55 млрд рублей
09.03 |Камчатский край презентовали на международной туристической выставке "ITB"
22 Февраля 2017, 14:24Виктор МИЛУШ, генеральный директор ПАО "ДЭК": Расширяем зону обслуживания, оптимизируем бизнес-процессы 1 февраля 10-летие со дня образования отметила Дальневосточная энергетическая компания (ДЭК), созданная в результате реформирования энергетики Дальнего Востока. На сегодняшний день это крупнейшая энергосбытовая компания и гарантирующий поставщик электроэнергии в четырех субъектах РФ.
22 Февраля 2017, 14:12Отразится ли ликвидация Спецстроя на дальневосточной стройке? За последние 25 лет история показала, что строить на огромных просторах Дальнего Востока надо крупными силами. Тогда это будет эффективно, качественно и быстро. К сожалению, все эти годы более-менее значительные местные строительные компании не выдерживали испытания временем. Например, в Приморье в последние годы ушли со строительного рынка "Тихоокеанская мостостроительная компания", группы компаний RDS (ранее "Востокинвестстрой") и "Далта". Были и другие обидные потери.
20 Февраля 2017, 09:49На Дальний Восток федеральные продуктовые сети так и не дошли Основные тенденции последних двух лет в продуктовом ретейле на Дальнем Востоке, очевидно, сохранят свою силу, и уже в ближайшее время стоит ждать заметных изменений на рынке и даже в некоторой степени обновления состава игроков, считают эксперты.
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09 Марта 2017, 13:40 | Регион сегодня
"УК "Колмар" намерена вложить в угольные проекты в Якутии 28,4 млрд рублей
Суммарный объем инвестиций ООО Управаляющей компании "Колмар" в проекты горно-обогатительных комплексов "Инаглинский" и "Денисовский" в Якутии оценивается в 28,4 млрд рублей.
Такой объем инвестиций предусмотрен в соглашениях, которые АО "Корпорация развития Дальнего Востока" подписала во вторник с АО "ГОК Инаглинский" и АО "ГОК Денисовский". Соглашения предоставляют двум компаниям статус резидента территории опережающего развития (ТОР) "Южная Якутия", которая создана в Нерюнгринском районе Якутии.
Компании реализуют проекты строительства горно-обогатительных комплексов по добыче коксующегося угля и производству угольного концентрата на территории Нерюнгринского района. Инициатором обоих проектов является группа компаний "Колмар", которая объединяет предприятия, образующие единый цикл добычи, обогащения и транспортировки угля на Дальнем Востоке.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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20 Февраля 2017, 09:05ОПРОС "Дальневосточного капитала": Кого предпочитает босс - командного игрока или свободного художника? То, что одни люди склонны играть в команде, а другие предпочитают одиночную работу, становится заметно уже при наблюдении за маленькими детьми. Даже в детских играх одних привлекает слаженная работа в команде, а другие хотели бы отвечать только за себя. Бесспорно, взрослая жизнь диктует свои условия: любой крупный и средний бизнес предполагает слаженную команду. А вот остается ли простор "свободным художникам" (как среди сотрудников, так и среди руководителей), рассуждали представители дальневосточных компаний.
17 Февраля 2017, 17:45Евгения КРАВЧЕНКО, архитектор: Первая "скрипка" открытого города Человеку с рождения важно находиться в правильной атмосфере - семьи, человеческого окружения, пространства, энергетики, в конце концов. И только тогда он может гармонично развиваться, расти духовно и делать то, что ему предназначено.