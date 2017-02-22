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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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ВТБ и РусГидро подписали соглашения о предоставлении акционерного финансирования на сумму 55 млрд рублей
Банк ВТБ и Группа РусГидро реализовали уникальную для российского рынка сделку и увеличили объем финансирования ключевого для экономики сектора электроэнергетики, создавая предпосылки для опережающего развития приоритетного дальневосточного региона. По итогам транзакции банк стал владельцем порядка 13% акций крупнейшего энергохолдинга России. В результате сделки снизится долговая нагрузка группы РусГидро, что создаст условия для дальнейшего улучшения финансового состояния компании и повышения рыночной стоимости акций.
Данная сделка дает возможность Группе РусГидро привлечь акционерный капитал, за счет которого будут рефинансированы обязательства Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока». Это приведет к снижению долговой нагрузки Группы и повышению финансовой устойчивости дальневосточных активов компании.
Документацию по сделке со стороны ВТБ подписал президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, со стороны РусГидро - председатель правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов.
Также банк заключил акционерное соглашение с Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (Росимущество) для взаимодействия в вопросах корпоративного управления компанией и координации продажи приобретенного пакета акций сторонним инвесторам. Со стороны ВТБ соглашение подписал президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, от лица Росимущества – глава ведомства Дмитрий Пристансков.
Андрей Костин, президент-председатель правления банка ВТБ, отметил, что сделка стала первой подобной транзакцией в России и имеет немного аналогов на глобальных рынках. С помощью банка компания привлекла 55 млрд. рублей в акционерный капитал на максимально конкурентных условиях. Банк является финансовым инвестором, поэтому в среднесрочной перспективе ВТБ видит продажу пакета в пользу стратегических или портфельных инвесторов в тесном взаимодействии как с Росимуществом, так и с компанией. РусГидро является давним клиентом ВТБ, и банк планирует развивать это партнерство и в дальнейшем, отметил Андрей Костин.
Глава РусГидро Николай Шульгинов отметил: «Группа ВТБ является стратегическим партнером РусГидро на протяжении длительного времени. За это время нами совместно был реализован ряд масштабных сделок. Сделка по рефинансированию задолженности дальневосточных активов – наиболее масштабный проект РусГидро и банка ВТБ. В рамках ее подготовки была проведена огромная работа по оптимизации инвестиционной программы Группы РусГидро и структуры самой сделки, что позволило существенно снизить как потребность компании в средствах для рефинансирования, так и улучшить ее параметры для компании и ее акционеров. Механизм привлечения капитала и последующего рефинансирования задолженности значительно эффективнее текущих рыночных кредитных механизмов и является уникальным как по своей структуре, так и по возможности для обеих сторон сделки получить значительный экономический доход».
При этом сделкой не предусмотрен опцион «пут»: у РусГидро нет обязательства выкупить собственные акции. Выплата по истечении форвардного контракта будет рассчитываться в зависимости от разницы между форвардной ценой и фактической ценой продажи акций стратегическому или портфельному инвестору. РусГидро разрабатывает долгосрочную программу роста капитализации. При соответствующем росте стоимости акций объем выплат со стороны компаний в пользу банка будет минимален или отсутствовать.
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