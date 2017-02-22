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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 10 Марта, 07:23 |
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Сбербанк и Гугл собирают "Бизнес-класс"
Проект по обучению потенциальных и действующих бизнесменов поддержали шесть субъектов федерации ДФО – Приморский и Хабаровский края, Еврейская АО, Амурская, Магаданская, Сахалинская области. Регистрация участников открыта с 17 февраля на сайте www.business-class.pro . К марту 2017 года уже более 500 человек таким образом заявили о желании принять участие в обучении.
В основе программы «Бизнесс-класс» - бесплатное обучение в рамках вебинаров, 500 лучших получат возможность очных занятий с экспертами и наставниками от бизнеса в рамках мастер-классов, тренингов и ворк-шопов. Занятия стартуют 16 мая и продлятся 5 месяцев.
Заместитель Председателя Дальневосточного банка — управляющий Приморским отделением Сбербанка Андрей ЖАРСКИЙ отметил: «Мы не ставим перед собой цель быть исключительно финансовым партнером данной программы, а желаем научить потенциальных предпринимателей не типичным банковским сервисам. Надеемся, что в ходе «Бизнес-класса» пройдут регистрацию в качестве рядовых слушателей и клиентские менеджеры, кто как не они должны владеть навыками общения с бизнесом на одном языке, понимать, как работает кафе, автомастерская или автозаправка.
Руководитель дирекции GR Сбербанка Андрей ШАРОВ выразил надежду, что программа «Бизнес-класс» станет востребованной, и даже модной. В Татарстане, где был запущен пилотный проект, уже 5 тыс. человек прошли обучение, кстати, в подавляющем большинстве женщины в возрасте 26-27 лет. По мнению эксперта, если через 3 года хотя бы одна тысяча слушателей программы «Бизнес-Класс» выйдет на оборот в 1 млрд рублей, то это станет успехом совместной программы Сбербанка и Google. Сегодня участником программы может стать студент 4 курса и даже рабочий завода, это хороший стимул и шанс изменить свою жизнь на долгие годы вперед. По мнению Андрея Шарова, вторую волну бизнеса, так называемую эстафету должны подхватить те, кто родился в эпоху Google и APPLE.
Алла ЗАБРОВСКАЯ, директор по коммуникациям Google полагает, что обучение в контексте «Бизнес-класса» станет интересным предпринимателям, которые уже сейчас ведут свой бизнес, но желают его сделать более эффективным и тем людям, кто напротив только стоит перед вопросом создания бизнеса как такового. Опыт, который сложился в ходе реализации пилотного проекта в Татарстане, был претворен в настоящие «истории делового успеха», вдохновляющие истории людей, которые уже сделали первые шаги в бизнесе и получили осязаемую прибыль в течение последнего года. Программа «Бизнесс-класс» - реальное окно возможностей для начинающих бизнесменов Приморья и Дальнего Востока в целом.
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