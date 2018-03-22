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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 09 Апреля, 22:57 |
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Некоторые площадки в рамках ТОР на Дальнем Востоке будут закрыты
"Я напомню, что территории опережающего развития на Дальнем Востоке России создаются в кустовой структуре, когда несколько площадок объединены одним постановлением правительства на общей территорией. И некоторые из площадок сегодня инвесторами не востребованы. При этом у нас идет интенсивный процесс увеличения числа площадок для конкретных инвестиционных проектов", -прокомментировал министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
Некоторые площадки в рамках ТОР, на которых сегодня не реализуются инвестиционные проекты, будут закрыты – их количество (удельный вес) не превышает 5% от общего. При этом при появлении запроса на реализацию инвестпроектов на таких площадках, режим ТОР на них будет восстановлен.
+17,1 процента - рост инвестиций на Дальнем Востоке в 2017 году
Отметим, о необходимости провести ревизию территорий опережающего развития в ДФО говорил вице-премьер – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в январе этого года на совещании, в ходе которого были подведены итоги работы по развитию Дальнего Востока России в 2017 году и определены ключевые задачи на 2018 год. В ходе совещания было отмечено, что самыми эффективными по итогам прошлого года стали три ТОР - «Белогорск», «Южная Якутия» и «Кангалассы».
Напомним, Дальний Восток России является лидером по итогам 2017 года по росту прямых инвестиций в экономику округа. Дальний Восток в целом показал рост инвестиций более чем на семнадцать процентов по итогам 2017 года, что составило 17,1 процента (в среднем по России этот показатель составил 4,4 процента). При этом из 17% роста более половины составили инвестиции резидентов территорий опережающего развития и свободного порта, в том числе и иностранные. 26% всех иностранных инвестиций в России приходятся на Дальний Восток.
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