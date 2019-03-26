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Военный пенсионер строит рекреационные объекты на "дальневосточных гектарах"
На месте бывшего карьера построил два водохранилища, на которых разводит гусей. Поголовье птицы пока не очень большое, но Игорь Сергеевич планирует довести его до 700 штук – площадь водоёмов позволяет. В планах у владельца «дальневосточных гектаров» построить на полученных землях рыборазводный комплекс, капитальный жилой дом и несколько рекреационных объектов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Игорь Сергеевич – военный пенсионер. 28 лет он отработал в МВД Хабаровского края, из них 19 лет занимал руководящие должности. Выйдя в прошлом году на заслуженный отдых в звании подполковника, решил со своими друзьями, такими же пенсионерами, заняться освоением земли.
«Работу на гектарах мы начали с создания личных подсобных хозяйств, и сейчас каждый на своих участках занимается собственным направлением, - рассказывает Игорь Галушкин. – На данный момент в приоритете у нас птица – строим бройлерную и инкубатор. К вопросу подходим капитально: в птицеводстве нас консультирует бывший зоотехник птицефабрики «Пограничная» - когда-то она была крупнейшим предприятием Дальнего Востока в этой отрасли. В будущем планируем делать упор на экзотическую и декоративную птицу – за озером на гектарах у нас будут жить страусы, рассматриваем проекты с цесарками и павлинами. Кроме того, изучаем рыбоводство: в прошлом году мы ознакомились с опытом работы краснодарских фермеров и запустили в озеро на месте бывшего карьера несколько сотен раков и карасей, в этом году запускаем сазана – сразу четыре тысячи мальков. Когда встанем на ноги и объединим соседей в потребкооперацию, будем организовывать здесь рыбалку».
Еще одним направлением работы военный пенсионер выбрал строительство рекреационных объектов. Среди них – вечерний кинотеатр на свежем воздухе, чтобы в беседках или из машины можно было смотреть кино, детский верёвочный парк, тир, а также площадки для футбола и волейбола, которые этой зимой уже функционировали, как ледовый каток. А ещё сюда завезут коней, и подполковник полиции в отставке будет разрабатывать туристические маршруты на лошадях - развивать на гектарах экотуризм. Лето 2019 года обещает быть горячим на строительство: на гектары Игоря Галушкина уже в самое ближайшее время проведут электричество.
Для владельцев «дальневосточных гектаров», работающих над реализацией проектов, связанных с туризмом, в Хабаровском крае доступны меры поддержки. Среди них – субсидия на развитие объектов, которая выделяется на конкурсной основе в рамках программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае». Конкурсный отбор проводится в номинациях «Лучший объект туристского показа» и «Лучший туристский маршрут» по следующим видам туризма: культурно-познавательный, этнографический, научный, социальный, спортивно-оздоровительный, приключенческий, экологический, лечебно-оздоровительный, сельскохозяйственный, семейный, деловой и событийный. Общий объем господдержки составляет 600 тысяч рублей.
По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, на сегодняшний день на территории Хабаровского края зарегистрировано более 9 000 договоров безвозмездного пользования. Для получателей «дальневосточных гектаров» в Хабаровском крае доступно 30 мер государственной поддержки, ознакомиться с которыми можно на сайте АРЧК ДВ. В их число входят гранты и субсидии на создание семейных ферм, льготный лизинг сельхозтехники, социальные выплаты молодым семьям, льготные кредиты для малого и среднего предпринимательства. На сегодняшний день сумма помощи, оказанной участникам государственной программы «Дальневосточный гектар» в Хабаровском крае, составила почти 263 миллиона рублей.
Информация предоставлена пресс-службой Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
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