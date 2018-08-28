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09 Сентября 2013, 13:33 | Регион сегодня

На Дальнем Востоке по дну Охотского моря проложат волоконно-оптический кабель

"Ростелеком" представил проект подводной линии связи "Сахалин – Магадан – Камчатка" руководству Минкомсвязи и Магаданской области.

В Магадане состоялась встреча Министра связи и массовых коммуникаций Российской федерации Николая Никифорова и временно исполняющего обязанности губернатора Магаданской области Владимира Печеного с руководством Макрорегионального филиала «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком».

На встрече Вице-Президент - Директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» Андрей Балаценко рассказал о деятельности Компании в особых условиях региона, подробно остановившись на презентации проекта подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) «Сахалин-Магадан-Камчатка» с инициативой строительства которой выступил «Ростелеком».

Новая подводная линия позволит связать город Оха на Сахалине с Магаданом и Петропавловском-Камчатским. Максимальная пропускная способность системы составит 8 Тбит/с (80х100G), общая протяженность линий связи – около 2 тыс. км.

Во время видеомоста, соединившего в рамках встречи Магадан и Москву, с приветствием к участникам обратился Президент «Ростелекома» Сергей Калугин, сообищила DVKAPITAL.Ru пресс-служба ОАО "Ростелеком" Приморский филиал.

«Новая подводная ВОЛС имеет огромное значение в решении вопросов устранения цифрового неравенства для Дальневосточного региона, - сказал Сергей Калугин. Данная ВОЛС значительно повысит уровень проникновения телекоммуникационных услуг в Магадане, области и Камчатском крае. Реализация проекта позволит предоставить жителям этих городов и ближайших населенных пунктов спектр инновационных сервисов, требующих высоких скоростей передачи данных: безлимитные тарифы на Интернет, телевидение высокого качества с возможностью просмотра каналов в формате HD, услуги на основе облачных технологий, услуги ЦОД, доступ к контент-порталам, а также услуги мобильного Интернета, мобильного ТВ и финансовые сервисы».

В настоящее время «Ростелеком» завершил проектно-изыскательские работы по морской части объекта и организации наземных привязок ПВОЛС, определены потенциальные компании-поставщики оборудования, а также разработаны варианты реализации проекта силами «Ростелекома».

Волоконно-оптический кабель планируется проложить по дну Охотского моря, что позволит вдвое сократить путь до Магадана по сравнению с наземным маршрутом, который проходит по безлюдным землям в зоне вечной мерзлоты и сложнейших климатических условий.

Досье: Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком»(«Ростелеком – Дальний Восток») – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальневосточного Федерального Округа. «Ростелеком – Дальний Восток» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 7 региональных  филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ОАО «Ростелеком» - динамично развивающаяся крупнейшая в России телекоммуникационная группа, предоставляющая услуги во всех сегментах отраслевого рынка на всей территории страны.

DVKAPITAL.Ru, Владивосток

Теги: интернет  Ростелеком  связь 


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