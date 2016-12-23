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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 11 Января, 09:07 |
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Со станций ОАО "РЖД" за год отправлено более 668,7 тыс. тонн тихоокеанской рыбы
Со станций Дальневосточной железной дороги за год отправлено более 668,7 тыс. тонн тихоокеанской рыбы, что на 2,4% превышает аналогичный показатель предыдущего года, пишет журнал "Дальневосточный капитал".
В структуре перевозок наибольший и стабильный рост отмечен при отправке рыбы в контейнерах – около 337,4 тыс. тонн (+10,3% к 2015 году). В годовой динамике наибольший объем перевезенных морепродуктов зафиксирован в декабре – 85,2 тыс. тонн (+5% к декабрю 2015 года), а максимальный прирост достигнут в апреле – около 50,4 тыс. тонн (+31% к апрелю 2015 года).
В 2016 году продолжилась отправка ускоренных рефрижераторных поездов по технологии «Грузовой экспресс». С ее помощью грузоотправители доставляли тихоокеанскую рыбу в центральные регионы страны в максимально сжатые сроки, не потеряв качественные характеристики продукции. За 12 месяцев был сформирован 161 ускоренный поезд (в 2015 году – 98). Всего в поездах данной категории перевезено 291,3 тыс. тонн рыбы.
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