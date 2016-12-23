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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 11 Января, 09:07 |
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Дальневосточный капитал № 12, 2016
10.01 |По Владивостоку можно гулять с аудиогидом
10.01 |На Дальневосточной железной дороге зафиксирован максимальный за всю историю эксплуатационный грузооборот
10.01 |Со станций ОАО "РЖД" за год отправлено более 668,7 тыс. тонн тихоокеанской рыбы
10.01 |Поддержать Владивосток в рейтинге самых привлекательных и узнаваемых городов России можно до 30 декабря
10.01 |С Якутии стартует самый масштабный проект Russian Startup Tour-2017
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10 Января 2017, 18:05 | Регион сегодня
На Дальневосточной железной дороге зафиксирован максимальный за всю историю эксплуатационный грузооборот
По итогам 2016 года грузооборот преодолел отметку в 192 млрд т-км. Напомним, прошлый рекорд был установлен по окончанию 2015 года. Тогда ключевой показатель работы магистрали составил 182 млрд т-км.
За 10 лет грузооборот в границах железной дороги увеличился вдвое. Столь стремительная динамика объясняется возросшим грузопотоком в адрес дальневосточных грузополучателей . Основной транспортный тренд сохранился и в 2016 году – ежедневно без учета собственной погрузки на станциях сети российских железных дорог назначением на Дальневосточную магистраль грузилось более 4,4 тысяч вагонов, что на 4% превышает аналогичный показатель года предыдущего. Преимущественно рост перевозок обеспечен за счет перевалки экспортного угля через порты Ванино-Советско- Гаванского и Находкинского транспортных узлов.
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