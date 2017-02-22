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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 11 Марта, 07:06 |
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Жители Дальнего Востока осваивают терминальные устройства на ДВЖД
По данным Дальневосточного филиала АО «Федеральная пассажирская компания» в феврале 2017 года через терминалы для регистрации проездных документов (ТТР) и транзакционные терминалы самообслуживания (ТТС) на вокзалах в границах Дальневосточной железной дороги зарегистрировано и оформлено более 7,5 тыс. билетов. В том числе, через ТТС, которые позволяют не только оформить проездной документ, но и произвести оплату при помощи банковской карты, пассажирами куплено почти 3 тыс. билетов. Всего с начала 2017 года через терминальные устройства оформлено более 16,4 тыс. проездных документов (+8% к аналогичному периоду 2016 года).
На полигоне Дальневосточной железной дороги терминалы для регистрации проездных документов установлены на вокзалах станций Владивосток, Комсомольск-на-Амуре, Тында и Нерюнгри. Транзакционные терминалы самообслуживания функционируют на вокзале станции Хабаровск.
Также пассажирам железнодорожного транспорта доступны услуги заказа, регистрации и покупки билетов через Интернет и сервисные центры. Подробную информацию можно узнать на официальном сайте ОАО «РЖД» www.rzd.ru или в сервисных центрах Дальневосточного железнодорожного агентства:
г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 56д, телефон: 8 (4212) 383-383;
г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 3-в (багажное отделение) телефон: 8 (4232) 24-81-96;
г. Тында, ул. Красная Пресня, 47, телефон: 8 (41656) 7-23-83.
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