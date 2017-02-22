|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Суббота| 11 Марта, 07:07 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Количество коллективных заявок на получение дальневосточного гектара в феврале увеличилось на треть
Об этом заявил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев в интервью РИА Новости.
«Граждане понимают преимущества коллективного ведения хозяйства и со знанием дела подходят к вопросу освоения земельных участков. В перспективе коллективные заявки – это будущие поселения. Такие территории имеют приоритетный характер в плане обеспечения их инфраструктурой», – отметил замминистра.
Самые популярные виды использования земельных участков, которые указывают граждане, по-прежнему - индивидуальное жилищное строительство и ведение сельского хозяйства.
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке уже составило перечень мест, где могут появиться новые населенные пункты. 25 из 45 потенциальных селений находятся в Приморском крае. Больше всех коллективных участков расположено в Хасанском районе.
«Проанализировав данные мы вместе с регионами можем понять новые точки развития территорий, туда куда люди поедут в первую очередь. Это своего рода новое освоение территорий. Поэтому наша задача вместе с региональными властями скорректировать планы развития инфраструктуры всего Дальнего Востока», – подчеркнул Сергей Качаев.
Напомним, 1 февраля стартовал третий этап реализации программы «дальневосточный гектар», когда любой россиянин может стать обладателем участка земли на Дальнем Востоке. Согласно закону, вступившему в силу 1 июня 2016 года, россияне могут один раз безвозмездно получить гектар земли в любом дальневосточном регионе. Участок безвозмездно предоставляется на пять лет. Через пять лет при условии освоения земли ее можно будет арендовать или получить в собственность.
- Количество коллективных заявок на получение дальневосточного гектара в феврале увеличилось на треть
- ДВЖД активно предлагает интернет-сервисы
- Жители Дальнего Востока осваивают терминальные устройства на ДВЖД
- Сбербанк и Гугл собирают "Бизнес-класс"
- ВТБ и РусГидро подписали соглашения о предоставлении акционерного финансирования на сумму 55 млрд рублей
- "УК "Колмар" намерена вложить в угольные проекты в Якутии 28,4 млрд рублей
- 45 новых поселений могут создать получатели "дальневосточного гектара"
- Президент России установил особый порядок въезда иностранных граждан на Дальний Восток
- ВТБ24 вручит миллион рублей каюрам-победителям гонки "Берингия-2017"
- Сбербанк запустил линейку премиальных кредитных карт
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.