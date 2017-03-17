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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 11 Апреля, 08:29 |
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Сбербанк увеличил максимальную сумму по кредитам для физических лиц в среднем в два раза
По «Кредиту физическим лицам, ведущим личное подсобное хозяйство» максимальная сумма увеличена с 1 млн рублей до 1,5 млн рублей. Для клиентов, имеющих кредиты в других банках, Сбербанк предлагает «Потребительский кредит на рефинансирование кредитов» с максимальной суммой 3 млн рублей (ранее 1 млн рублей), сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.
«В соответствии с запросами наших клиентов мы улучшаем условия по базовым продуктам, давая возможность получить более крупные суммы», — отмечает директор департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка Наталья Алымова.
В настоящее время в Сбербанке действует весенняя акция, в рамках которой минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» составляет 12,9 % годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» — 13,9 % годовых. Условия действуют для кредитов на сумму от 300 000 рублей.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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