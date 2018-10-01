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10 Мая 2018, 11:10 | Регион сегодня

Торжественные мероприятия в честь Дня Победы прошли на Дальневосточной железной дороге

На Дальневосточной железной дороге состоялись праздничные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

По Хабаровску под паровозной тягой прошел традиционный ретро-поезд «Победа» с ветеранами и гостями праздника.

Вместе с ветеранами и тружениками тыла участие в торжественном митинге возле Хабаровского Дворца культуры железнодорожников приняли начальник Дальневосточной железной дороги Николай Маклыгин, мэр Хабаровска Александр Соколов, заместитель министра промышленности и транспорта Хабаровского края Артем Сердюков и другие почетные гости, железнодорожники и жители краевой столицы.

Николай Маклыгин от всего многотысячного коллектива  железной дороги поздравил ветеранов и гостей торжества с Днем Победы, выразил благодарность и пожелал героям войны крепкого здоровья и долгих лет жизни.

– Мы гордимся подвигом, который совершило старшее поколение. Много тысяч дальневосточников отдали свою жизнь на полях сражений. Трудно представить, как ковалась победа, в каких условиях работали железнодорожники, обеспечивая перевозки всего необходимого для фронта, – сказал он. – Несмотря на все трудности, они с честью выполнили задачу, которая перед ними стояла.  

– Город Хабаровск – город Воинской славы. И славу эту добывали те, кто сегодня рядом с нами, те, кто создавал историю города, края, страны. Сотни тысяч людей, специалистов везли на фронт все необходимое для победы: снаряды, технику, пополнение. Железнодорожники внесли весомый вклад в эту Великую Победу, – отметил Александр Соколов.

Собравшиеся почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны железнодорожников минутой молчания, к мемориалу Славы у Вечного огня были возложены красные гвоздики. Праздничный концерт сопровождался парадом военной техники.

Во Владивостоке ретро-поезд «Победа» проследовал от остановочного пункта Военное шоссе до железнодорожного вокзала Владивосток. Почетных пассажиров во время поездки сопровождал хор, а также участники  военно-исторического клуба «Первый Дальневосточный фронт». На станции Владивосток военно-патриотический клуб «Техника ХХ века в Приморском крае», на базе которого действует музей автостарины на Садгороде, представил легендарную «Катюшу», противотанковую 45-мм пушку образца 1942 года и  грузовой автомобиль ЗИС-5 – «трехтонку».

9 мая ретро-поезд «Победа» впервые пройдет во Владивостоке от вокзала до Корабельной набережной и встанет напротив музейного комплекса «Подводная лодка С-56».

В честь 73-й годовщины Победы с целью оказания помощи участникам Великой Отечественной войны в 2018 году на ДВЖД продолжена акция «Забота» по сбору добровольных пожертвований, в которой приняли участие почти 40 тысяч железнодорожников. На счет Межрегионального координационного совета ветеранов войны и труда поступило более 6,5 млн рублей. В границах магистрали на ветеранском учете состоят сегодня 836 ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников концлагерей. Все собранные средства будут направлены на приобретение медикаментов, медицинского оборудования для ветеранов-инвалидов, путевок в местные санатории и т.д.

Журнал "Дальневосточный капитал".

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