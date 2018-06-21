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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На Дальнем Востоке "МегаФон" заключил более 150 госконтрактов на общую сумму более 90 млн руб
Наиболее значительную долю в портфеле госконтрактов «МегаФона» на 2014 год занимают услуги фиксированной связи – свыше 80 млн руб. Общая сумма контрактов на предоставление услуг мобильной связи для госучреждений составила более 7 млн руб. Среди клиентов оператора - таможни, региональные управления ФСБ России, отделения Пенсионного фонда РФ, управление МВД РФ по Хабаровскому краю, крупнейшие вузы Дальнего Востока и другие организации. Многие из них пользуются услугами «МегаФона» не первый год, сообщили "Дальневосточному капиталу" в пресс-службе Дальневосточного филиала ОАО "Мегафон".
«Присутствие на корпоративном рынке и в государственном секторе – одно из приоритетных направлений для нашей компании, - отмечает Виктория Савченко, директор по развитию корпоративного бизнеса Дальневосточного филиала компании «МегаФон». – Мы предлагаем широкий спектр услуг связи, которые отвечают повышенным требованиям к надежности, безопасности, предъявляемым государственными структурами. Зачастую условием контракта является организация каналов связи для той или иной организации с ее подразделениями в отдаленных районах региона. Наличие серьезного технологического ресурса позволяет «МегаФону» обеспечить качественную голосовую связь и возможность защищенной передачи больших объемов данных с гарантированной скоростью в самых разных точках Дальнего Востока и Восточной Сибири.
Досье "Дальневосточного капитала": ОАО «МегаФон» - один из крупнейших операторов связи для корпоративных и государственных клиентов в России. Сегодня среди крупных заказчиков «МегаФона» ведущие российские и зарубежные компании, министерства и ведомства, а также международные операторы связи. «МегаФон» был признан лучшим поставщиком 2013 года по итогам конкурса форума «ГОСЗАКАЗ-2014» в номинации «Лучший поставщик услуг связи». В 2012 году оператор был занесен в Федеральный реестр добросовестных поставщиков, подготовленный экспертами Международного центра инвестиционного консалтинга (ЗАО «МЦИК»). Внесение в данный Реестр подтверждает соответствие услуг компании «МегаФон» высоким международным стандартам качества.
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