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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 07 Июля, 19:33 |
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Во Владивостоке в "Снеговой Пади" ведется строительство 9 жилых домов на 2079 квартир
Работы в столице Приморского края осуществляются в соответствии с заключенным между Министерством обороны РФ и Спецстроем России государственным контрактом на строительство жилого района "Снеговая Падь". Согласно контракту силами Главного управления Спецстроя России по территории Дальневосточного федерального округа будет возведено 15 домов на 3369 квартир, общей площадью 221 882,16 кв.м. Следует отметить, что 12 домов выполняются по технологии монолитного строительства, а 3 дома возводятся из железобетонных панелей. Срок сдачи в эксплуатацию домов по контракту - 10 декабря 2014 года. В настоящее время уже получено разрешение на ввод в эксплуатацию 6 жилых домов на 1290 квартир, общей площадью более 85 000 кв.м., сообщили "Дальневосточному капиталу" в пресс-служба ФГУП «ГУCC «Дальспецстрой» при Спецстрое России».
В настоящий момент в "Снеговой Пади" продолжается строительство 9 жилых домов на 2079 квартир. Большая часть из них находится на стадии высокой строительной готовности.
В Хабаровске Спецстрой России ведет жилую застройку на 2192 квартиры в районе для военнослужащих "Волочаевский городок".
Контракт предусматривает строительство 12 домов переменной этажности, состоящих из панельных 10-ти этажных блок-секций и поворотных монолитных 14-ти этажных блок-секций, общая площадь квартир составит 139 588 кв.м.
Размещение жилой застройки предусматривается в рамках Федеральной целевой программы по обеспечению жильем военнослужащих Восточного военного округа МО РФ. Четыре дома на 736 квартир общей площадью 45 495 кв.м. уже готовы под заселение.
Согласно заключенным контрактам на строительство жилых районов для военнослужащих, стоимость квадратного метра жилья составляет 30 тыс. руб., что в несколько раз ниже рыночной стоимости. При этом квартиры сдаются готовыми "под ключ", в них предусмотрена полная внутренняя отделка качественными материалами. В каждой квартире установлены пластиковые окна и алюминиевые лоджии, входная и межкомнатные двери, сантехническое оборудование, электрическая плита, счетчики учета электроэнергии, горячей и холодной воды.
Работы по возведению жилых районов для военнослужащих в гг. Хабаровске и Владивостоке ведутся в соответствии со скорректированными графиками и будут завершены в установленные контрактами сроки.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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