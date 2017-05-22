|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Воскресенье| 11 Июня, 00:37 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
На Дальнем Востоке до конца года откроется 85 новых предприятий
"Создана новая оболочка для развития Дальнего Востока, но этого совершенно недостаточно, чтобы он развивался. Дальний Восток, как и любая другая территория может развиваться только в одном случае - когда в это верят люди, когда поверят инвесторы, когда будут строить новые предприятия, когда люди будут понимать, что они своей работой делают край лучше", - прокомментировал вице-премьер - полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев.
Говоря о первых итогах развития макрорегиона посредством новых механизмов, глава Минвостокразвития Александр Галушка подчеркнул, что за последние два года была проделана огромная работа.
"Принято 14 принципиально новых федеральных законов, причем семь из них принято за прошедший год. Это такие сложные, в полном смысле новаторские законы, как закон о территориях опережающего развития, Свободном порте Владивосток, «дальневосточном гектаре», снижении цен на электроэнергию, электронной визе для иностранцев, прибывающих на Дальний Восток. На Дальнем Востоке стали воплощаться решения, которых он ждал десятилетиями. Очень важно, что большая часть этих законов заработала уже сейчас и мы видим первые результаты", - министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка
Благодаря новым инструментам на Дальний Восток уже привлечено более 2,3 трлн рублей прямых инвестиций. 2,2 трлн рублей из них – частные инвестиции. 611 новых инвестпроектов позволят до 2025 года запустить новые заводы и предприятия, где будут трудоустроены 100 тысяч человек.
«Уже до конца этого года с накопленным итогом откроется 85 новых предприятий, с объемом фактически осуществленных инвестиций более 110 млрд рублей и 5,5 тысячами новых рабочих мест», - сказал Александр Галушка.
Модератором пленарной дискуссии «Новая экономическая политика РФ на Дальнем Востоке: первые итоги» выступил ведущий телеканала «Россия» Алексей Бобровский.
Напомним, в этом году дальневосточный медиасаммит проходит во Владивостоке под знаком развития макрорегиона. В мероприятии принимают участие вице-премьер - полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, представители Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и четырёх институтов развития: Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, Корпорации развития Дальнего Востока, Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и Фонда развития Дальнего Востока.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- На Дальнем Востоке до конца года откроется 85 новых предприятий
- На "дальневосточных гектарах" появятся два новых населенных пункта в Хабаровском крае и два на Сахалине
- Российско-китайское инвестиционное сотрудничество на Дальнем Востоке обсудят на выездной сессии ВЭФ в Харбине
- Минвостокразвития ждет предложений от бизнеса по единому налогу для резидентов СПВ
- С 1 июля начнут "восстанавливать экономическую справедливость" в отношении Дальнего Востока
- Инвесторы за неделю подали заявки на 8,8 млрд рублей в ТОР и Свободный порт Владивосток
- "Газпром", СИБУР и "Технолизинг" инвестируют в крупнейшую ТОР на Дальнем Востоке
- Шесть новых маршрутов добавлено в перечень субсидируемых авиаперевозок с Дальнего Востока и обратно
- ВТБ и Фонд развития Дальнего Востока объединят усилия в поддержке малого бизнеса
- Мобильную инфраструктуру генерации электроэнергии и тепла планируют построить на Дальнем Востоке
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.