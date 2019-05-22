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10 Июня 2019, 09:15 | Регион сегодня |

Только два дальневосточных региона вошли в топ-30 национального рейтинга по инвестклимату

Республика Саха (Якутия) и Камчатский край вошли в первую тридцатку национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах Российской Федерации

Результаты рейтинга презентовала сегодня генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева в рамках ПМЭФ, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«Особое внимание мы, конечно, уделяем Дальнего Востоку. Президент поставил субъектам Дальневосточного федерального округа задачу к 2020 году войти в тридцатку рейтинга. Республика Саха (Якутия) и Камчатский край уже вошли в топ-30», - сообщила Светлана Чупшева.

По словам генерального директора АСИ, порядка 400 предпринимателей участвовало в опросах по всей стране и оценили, насколько изменились условия для ведения бизнеса, есть ли какие-то улучшения и какие критические вещи остаются у предпринимателей при реализации тех или иных проектов. Она отметила, что конкуренция между рейтингами высокая и, чтобы сохранить позицию, нужно было продемонстрировать рост в течение года.

«Если роста нет, откат был неизбежен для любого региона. Попасть в двадцатку в этом году для регионов было сложнее, чем в прошлом», - отметила Светлана Чупшева.

Она подчеркнула, что рейтинг является отражением ситуации с инвестиционным климатом в регионах, отметив, что в регионах лидерах запускаются новые производства, реализуются новые инфраструктурные проекты, кластеры перспективных технологий и рейтинг фиксирует эту эффективность.

Как сообщила глава АСИ, два дальневосточных региона также оказались среди лидеров роста в рейтинге регионов с наиболее комфортными условиями для бизнеса

«Хочу отметить регионы, которые показали наибольшую динамику в этом году. Это Республика Саха (Якутия), Приморский край, Самарская область, Республика Крым, Новгородская область, Нижегородская область, Калужская область, Республика Башкортостан, Пермский край, Белгородская область, Ивановская область, Северная Осетия-Алания», - сказала Светлана Чупшева.

Так, Республика Саха (Якутия) поднялась в рейтинге на 22 место. Комментируя успехи республики, глава Якутии Айсен Николаев отметил, что в регионе сегодня в отношениях с бизнесом взят курс на достижение максимальной прозрачности.

«То доверие бизнеса к власти, которое начало появляться, мы обязательно будем сохранять. Сегодня важно, что бизнес начал входить в курс дела, по той регуляторной работе, которую проводит правительство. Мы сейчас видим, что более 20 процентов тех нормативных актов, которые вывешиваем, реально получают от бизнеса обратную связь и 35 процентов предложений бизнеса нами учитывается при принятии окончательного решения по тому или иному административно-правовому акту. Мы считаем, что эта работа тоже будет продолжаться», - подчеркнл глава республики.

Как сообщил Айсен Николаев, проделана большая работа по снижению административного давления на бизнес.

«Мы на 46 процентов по сравнению с 2017 годом снизили количество плановых проверок. На 21 процент снижено количество внеплановых проверок. На четверть снизили количество наших контрольных функций с 24 до 19. На четверть в прошлом году снизилось количество предпринимателей, которые подверглись разного рода проверкам», - сообщил глава Якутии.

Для малого и среднего бизнеса в республике создан отдельный центр - «Мой бизнес», который предоставляет полный спектр услуг для малого бизнеса. В планах региона к 2020 году открыть такие центры в 20 районах республики.

Отметим, по итогам рейтинга- 2019 года регионом-лидером стала Москва. В топ-10 регионов с самыми комфортными условиями для бизнеса также вошли Татарстан, Тюменская область, Калужская область, Санкт-Петербург, Тульская, Московская, Белгородская, Ленинградская и Ульяновская области.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Инвестиционный климат  инвестиции  бизнес 


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