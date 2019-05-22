|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 10 Июня, 11:58 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Зарубежных инвесторов зовут на Дальний Восток в проекты газохимического производства
На полях Петербургского экономического форума прошли встречи генерального директора Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) Леонида Петухова с руководством китайских и японских компаний по обсуждению реализации проектов в сфере газохимии на Дальнем Востоке.
По мнению Леонида Петухова, взаимодействие в нефтегазовой сфере представляется долгосрочным и взаимовыгодным, поскольку иностранной стороне при этом будет обеспечена безопасность каналов импорта энергоресурсов, а российской – диверсификация экспорта углеводородов.
«Мы обсуждали возможность участия иностранных инвесторов в проектах в сфере газохимического производства. В частности, наше Агентство предложило партнерам возможность участия в строительстве среднетоннажного производства сжиженного природного газа в Якутии и создании производства метанола в Амурской области. Если говорить о последнем проекте, то это один из самых масштабных проектов на территории ТОР «Свободный». Завод в большей степени ориентирован на экспорт продукции — 80/90 % планируется поставлять в КНР. До сих пор на Дальнем Востоке не выпускали такой продукции, это первый опыт экспорта в страны АТР. Но помимо продукции завод будет производить внушительные налоговые отчисления в российский бюджет. Кроме того, нужно учитывать и мультипликационный эффект от появления такого мощного производства: это новые рабочие места для тысяч местных жителей», - отметил Леонид Петухов.
Компания «Технолизинг» (входит в Группу ЕСН) с 2014 года реализует проект создания в городе Сковородино производства метанола на базе собственного железнодорожного нефтеналивного терминала. Частные инвестиции в проект составят 49 млрд рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Планируется, что объем производства составит около 1 млн тонн в год. Сырьем для метанольного завода выступает природный газ из газопровода «Сила Сибири» (проходит в 15 км от Завода). Запуск метанольного завода планируется на конец 2022 года. Продукцию частично планируется поставлять на рынки АТР. Компания «Технолизинг», которая реализует данный проект, заинтересована в привлечении стратегического партнера для организации сбыта метанола, а также возможного финансирования своего проекта.
- Резидент ТОР построит первый на Дальнем Востоке отель под мировым брендом "Хилтон"
- Зарубежных инвесторов зовут на Дальний Восток в проекты газохимического производства
- Только два дальневосточных региона вошли в топ-30 национального рейтинга по инвестклимату
- ВТБ на треть нарастил выдачу ипотечных кредитов в Хабаровском крае и ЕАО
- Остров Русский может стать Меккой для спортивного туризма стран АТР
- Сбербанк запустил в День предпринимателя стендап-шоу "День П"
- Через полвека дальневосточные аисты вернулись в Южную Корею
- На Дальнем Востоке открыт новый сезон "космической охоты" на нерадивых золотодобытчиков
- Туристы из 47 стран мира станут пассажирами турпоездов через ДФО
- 50 000 георгиевских ленточек раздадут клиентам АЗС ННК
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.