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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Крупным инвесторам добавят преференций
Совершенствование федерального законодательства, направленного на опережающее развитие Дальнего Востока, будет обсуждаться на третьем Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке 6-7 сентября.
«Многосторонний формат дискуссий на Форуме способствует формированию законодательных механизмов, которые являются основой создания новой экономической политики на Дальнем Востоке», - подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.
За последние три года принято 19 федеральных законов в целях развития региона, в том числе законы о территориях опережающего развития, о Свободном порте Владивосток, о «дальневосточном гектаре», о снижении энерготарифов, об упрощенном визовом режиме для иностранных граждан, прибывающих на Дальний Восток. В настоящее время в стадии подготовки к принятию находятся еще 16 законопроектов.
Новые законотворческие инициативы будут обсуждаться на ВЭФ-2017 с участием членов делегаций Государственной Думы РФ и Совета Федерации Федерального Собрания РФ, которые были сформированы для участия в третьем Восточном экономическом форуме. В частности, будут рассмотрены предложения в законопроекты о продлении льготного налогового периода для крупных инвесторов Дальнего Востока, о введении единого налога для резидентов Свободного порта Владивосток, а также о возмещении расходов инвесторов на строительство внешней инфраструктуры.
Справочная информация:
Восточный экономический форум
Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года.
Восточный экономический форум 2017 года пройдет 6 и 7 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.
Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru
Организатор ВЭФ 2017 – Фонд «Росконгресс»–крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.
Фонд «Росконгресс» учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укреплению имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.
Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.
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