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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 10 Октября, 17:20 |
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Российский дилер Mazda отзывает более 20 тысяч автомобилей
Российский дилер Mazda — компания «Мазда Мотор Рус» — отзывает в России 20 тыс. 891 автомобиль модели Mazda 6 из-за проблем с подушками безопасности, сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Отзыв касается автомобилей, реализованных c июня 2002 г. по декабрь 2008 г.
«Причиной отзыва транспортных средств является продолжительное влияние высокой абсолютной влажности, которое может привести к нарушению целостности, растрескиванию корпусов газогенераторов фронтальных подушек безопасности водителя и пассажира и срабатыванию данных подушек безопасности ненадлежащим образом в случае столкновения, соответствующего критериям их срабатывания», — говорится в сообщении.
Уполномоченные представители изготовителя ООО «Мазда Мотор РУС» проинформируют владельцев автомобилей Mazda 6, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.
На транспортных средствах Mazda 6 будет выполнена замена газогенераторов фронтальных подушек безопасности водителя и пассажира модифицированными.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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