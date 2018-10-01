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Инициативу переноса столицы ДФО во Владивосток представят Путину

Приморье превосходит Хабаровский край в 5-10 раз по различным показателям в сфере инвестиций

Предложение президенту России Владимиру Путину рассмотреть возможность придания Владивостоку статуса столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) подготовят до конца года.

Об этом сообщил в интервью ТАСС полномочный представитель главы государства на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев. Он отметил, что с такой идеей к нему обратился врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко, и, по мнению вице-премьера, "у Приморья есть существенные основания, чтобы такой вопрос ставить".

- Решение о том, какой город будет официальной столицей округа, принимает президент Российской Федерации. Поэтому я сказал Олегу Николаевичу Кожемяко, что я готов поддерживать это предложение, но считаю, что ему надо обсудить это с главой администрации президента Антоном Эдуардовичем Вайно, с премьер-министром Дмитрием Анатольевичем Медведевым и, уже получив их позицию, обращаться к главе государства, - сказал Трутнев, добавив, что "до конца года подготовить доклад президенту вполне реально".

По мнению полпреда президента, основанием для такого предложения является то, что в части инвестиционной привлекательности и возможностей развития Приморье "уже сегодня реально является столицей Дальнего Востока". Он напомнил о реализации в регионе проекта судостроительного комплекса "Звезда", предприятиях в области сельского хозяйства, в том числе с участием компании "Русагро", о проектах строительства Находкинского завода минеральных удобрений и Восточного нефтехимического комплекса.

- Потенциально эти проекты в несколько раз превосходят объемы новых проектов, реализуемых в Хабаровском крае, - добавил Юрий Трутнев. По его словам, Приморье превосходит Хабаровский край в 5-10 раз по различным показателям в сфере инвестиций. В частности, если в Хабаровском крае в рамках всех форм поддержки реализуется 83 проекта на 251 млрд рублей, то в Приморье речь идет об инвестициях в 879 проектов на сумму 1,8 трлн рублей.

Юрий Трутнев также отметил, что особое значение для развития Дальнего Востока будут иметь создание научно-технологического и инновационного кластера на острове Русский, развитие Дальневосточного федерального университета. Кроме того, по его словам, "особый шарм" региону придает проведение Восточного экономического форума, в котором ежегодно принимают участие руководители крупнейших компаний и главы государств Азиатско-Тихоокеанского региона.

- Хабаровск - трудовой регион. Я глубоко уважаю людей, живущих в Хабаровском крае, но в этом регионе у нас практически нет новых крупных проектов. Владивосток, Приморский край сегодня развиваются быстрее. Наконец, мы все прекрасно понимаем, что именно Владивосток - это "восточные ворота" России, - добавил полномочный представитель президента.

Он сообщил, что если Вайно одобрит это предложение, то в регион "будет направлена рабочая группа для изучения того, что необходимо сделать, сколько это стоит, какие ресурсы для этого потребуются, как сделать так, чтобы это не было просто формальным переездом чиновников, а привело к развитию Приморья".

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Государство  ДФО  Юрий Трутнев 


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