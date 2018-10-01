|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 10 Октября, 17:21 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Инициативу переноса столицы ДФО во Владивосток представят Путину
Предложение президенту России Владимиру Путину рассмотреть возможность придания Владивостоку статуса столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) подготовят до конца года.
Об этом сообщил в интервью ТАСС полномочный представитель главы государства на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев. Он отметил, что с такой идеей к нему обратился врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко, и, по мнению вице-премьера, "у Приморья есть существенные основания, чтобы такой вопрос ставить".
- Решение о том, какой город будет официальной столицей округа, принимает президент Российской Федерации. Поэтому я сказал Олегу Николаевичу Кожемяко, что я готов поддерживать это предложение, но считаю, что ему надо обсудить это с главой администрации президента Антоном Эдуардовичем Вайно, с премьер-министром Дмитрием Анатольевичем Медведевым и, уже получив их позицию, обращаться к главе государства, - сказал Трутнев, добавив, что "до конца года подготовить доклад президенту вполне реально".
По мнению полпреда президента, основанием для такого предложения является то, что в части инвестиционной привлекательности и возможностей развития Приморье "уже сегодня реально является столицей Дальнего Востока". Он напомнил о реализации в регионе проекта судостроительного комплекса "Звезда", предприятиях в области сельского хозяйства, в том числе с участием компании "Русагро", о проектах строительства Находкинского завода минеральных удобрений и Восточного нефтехимического комплекса.
- Потенциально эти проекты в несколько раз превосходят объемы новых проектов, реализуемых в Хабаровском крае, - добавил Юрий Трутнев. По его словам, Приморье превосходит Хабаровский край в 5-10 раз по различным показателям в сфере инвестиций. В частности, если в Хабаровском крае в рамках всех форм поддержки реализуется 83 проекта на 251 млрд рублей, то в Приморье речь идет об инвестициях в 879 проектов на сумму 1,8 трлн рублей.
Юрий Трутнев также отметил, что особое значение для развития Дальнего Востока будут иметь создание научно-технологического и инновационного кластера на острове Русский, развитие Дальневосточного федерального университета. Кроме того, по его словам, "особый шарм" региону придает проведение Восточного экономического форума, в котором ежегодно принимают участие руководители крупнейших компаний и главы государств Азиатско-Тихоокеанского региона.
- Хабаровск - трудовой регион. Я глубоко уважаю людей, живущих в Хабаровском крае, но в этом регионе у нас практически нет новых крупных проектов. Владивосток, Приморский край сегодня развиваются быстрее. Наконец, мы все прекрасно понимаем, что именно Владивосток - это "восточные ворота" России, - добавил полномочный представитель президента.
Он сообщил, что если Вайно одобрит это предложение, то в регион "будет направлена рабочая группа для изучения того, что необходимо сделать, сколько это стоит, какие ресурсы для этого потребуются, как сделать так, чтобы это не было просто формальным переездом чиновников, а привело к развитию Приморья".
- Инициативу переноса столицы ДФО во Владивосток представят Путину
- Российский дилер Mazda отзывает более 20 тысяч автомобилей
- Сбербанк запустил акцию по картам Аэрофлота на поездку мечты
- Дальневосточная магистраль отмечает с 15-летие ОАО "РЖД"
- 2019-й станет перекрестным годом России во Вьетнаме и Вьетнама в России
- Максим Талюк, директор макрорегиона "Дальний Восток" Почта Банка: Наша миссия - всегда быть рядом с клиентом
- Рыбаки Приморья недобрали объем в лососевую путину
- Правительство приняло по крабам "очень взвешенное решение"
- Дальний Восток просит деньги на утилизацию затонувших судов
- Медведев пообещал увеличить финансирование Дальнего Востока
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.