|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 10 Декабря, 15:05 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
С середины декабря в продажу поступят авиабилеты по субсидируемым тарифам
Билеты по специальному тарифу на рейсы, связывающие Дальний Восток и центральную часть России, а также между регионами, входящими в Дальневосточный федеральный округ, можно будет приобрести ориентировочно со второй половины декабря, сообщает ЯСИА.
Как сообщила заместитель директора Департамента инфраструктурных проектов Ирина Маканова, в настоящий момент идет заключение соглашений Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) с авиакомпаниями.
«Авиакомпании подали заявки в Росавиацию на маршруты, которые они планируют осуществлять по специальным тарифам в следующем году. С каждой авиакомпанией будет заключено соответствующее соглашение. После их заключения билеты по субсидируемым тарифам поступят в продажу», — уточнила Ирина Маканова.
В середине ноября правительством России изменены правила субсидирования авиаперевозок для Дальнего Востока. Увеличена максимальная протяжённость субсидируемых маршрутов в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах до 3 тыс. км и до 1,5 тыс. км в других федеральных округах. Установлен повышающий коэффициент в отношении тарифов на перевозки в Дальневосточном федеральном округе и Арктической зоне Российской Федерации (размер тарифа увеличивается в 1,25 раза). Предусматриваются расширение перечня субсидируемых маршрутов авиаперевозок с Дальнего Востока и в обратном направлении с 57 до 125 маршрутов, круглогодичное субсидирование авиаперевозок по этим маршрутам (ранее субсидировались перевозки, выполняемые в период с 1 марта по 1 декабря).
Расширен перечень категорий граждан, которые могут воспользоваться льготными билетами, теперь это могут сделать многодетные семьи. Также купить билет по специальным тарифам в экономическом классе могут граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет), инвалиды I группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида.
Напомним, в 2018 году по данным Росавиации, авиаперевозчики продали 444 тысячи билетов по специальному тарифу на рейсы, связывающие Дальний Восток и центральную часть России. Полёты по спецтарифам в города Дальнего Востока, Симферополь и Калининград выполняют 13 авиакомпаний: ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии», АО «Ред Вингс», ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии», АО «Авиакомпания АЛРОСА», ПАО «Авиакомпания «Сибирь», АО «Ижавиа», АО «Авиакомпания АЗИМУТ», АО «Авиакомпания «Якутия», АО «Авиакомпания «НордСтар», АО «Нордавиа», ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», ООО «Северный ветер», «ИрАэро».
- С середины декабря в продажу поступят авиабилеты по субсидируемым тарифам
- Дальний Восток "переехал" на Тверскую площадь в Москве
- Дальневосточники определились с именами для аэропортов
- Дальневосточники, чтобы привлечь внимание к региону, привезли в Москву 18 тонн мяса и рыбы
- Из Магадана дешевле всего улететь во Владивосток
- Юрий Трутнев: Бурятия в составе ДФО – это не о географии, а о преференциях и поддержке
- Своп и паттерны Форекс – как разобраться новичку
- По решению Медведева Приморье в 2019 году примет 1000 иностранцев
- В Приморье Виталий Веркеенко выполняет поручение Президента РФ Владимира Путина
- Можно ли самому узнать, сколько обойдется ипотека
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.