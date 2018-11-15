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С середины декабря в продажу поступят авиабилеты по субсидируемым тарифам

Расширен перечень категорий граждан, которые могут воспользоваться льготными билетами

Билеты по специальному тарифу на рейсы, связывающие Дальний Восток и центральную часть России, а также между регионами, входящими в Дальневосточный федеральный округ, можно будет приобрести ориентировочно со второй половины декабря, сообщает ЯСИА.

Как сообщила заместитель директора Департамента инфраструктурных проектов Ирина Маканова, в настоящий момент идет заключение соглашений Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) с авиакомпаниями.

«Авиакомпании подали заявки в Росавиацию на маршруты, которые они планируют осуществлять по специальным тарифам в следующем году. С каждой авиакомпанией будет заключено соответствующее соглашение. После их заключения билеты по субсидируемым тарифам поступят в продажу», — уточнила Ирина Маканова.

В середине ноября правительством России изменены правила субсидирования авиаперевозок для Дальнего Востока. Увеличена максимальная протяжённость субсидируемых маршрутов в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах до 3 тыс. км и до 1,5 тыс. км в других федеральных округах. Установлен повышающий коэффициент в отношении тарифов на перевозки в Дальневосточном федеральном округе и Арктической зоне Российской Федерации (размер тарифа увеличивается в 1,25 раза). Предусматриваются расширение перечня субсидируемых маршрутов авиаперевозок с Дальнего Востока и в обратном направлении с 57 до 125 маршрутов, круглогодичное субсидирование авиаперевозок по этим маршрутам (ранее субсидировались перевозки, выполняемые в период с 1 марта по 1 декабря).

Расширен перечень категорий граждан, которые могут воспользоваться льготными билетами, теперь это могут сделать многодетные семьи. Также купить билет по специальным тарифам в экономическом классе могут граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет), инвалиды I группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида.

Напомним, в 2018 году по данным Росавиации, авиаперевозчики продали 444 тысячи билетов по специальному тарифу на рейсы, связывающие Дальний Восток и центральную часть России. Полёты по спецтарифам в города Дальнего Востока, Симферополь и Калининград выполняют 13 авиакомпаний: ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии», АО «Ред Вингс», ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии», АО «Авиакомпания АЛРОСА», ПАО «Авиакомпания «Сибирь», АО «Ижавиа», АО «Авиакомпания АЗИМУТ», АО «Авиакомпания «Якутия», АО «Авиакомпания «НордСтар», АО «Нордавиа», ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», ООО «Северный ветер», «ИрАэро».

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: авиабилеты  льготы 


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