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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 01 Июля, 20:12 |
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СГ "ХОСКА" предоставляет клиентам возможность оформить полис "Антиклещ" онлайн со скидкой 5 процентов
СГ «ХОСКА» запустила оформление полиса «Антиклещ» на сайте компании. Такой сервис позволяет значительно сэкономить время, ведь на приобретение данной страховки не всегда есть ресурсы. Оформив полис «Антиклещ» через интернет-сервис, Вы сможете потратить свое драгоценное время на более срочные вещи. Также «Антиклещ-онлайн» - это еще и отличная экономия бюджета. Оформив полис «Антиклещ» на сайте компании, клиент получает скидку 5%.
Досье "Дальневосточного капитала": Страховая группа «ХОСКА» - крупнейшая региональная страховая компания на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири (по объему собранных страховых премий без учета ОМС, страхования жизни, агрострахования и банкострахования), осуществляет деятельность с 1991 г. Филиалы и представительства компании работают в 50 городах в 16 регионах России. В числе клиентов компании более 100 тыс. физических и юридических лиц.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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