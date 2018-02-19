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Дальнему Востоку прописали перспективы на ближайшую "шестилетку"
7 марта во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета прошло заседание итоговой коллегии Минвостокразвития России. Участники коллегии подвели итоги первого этапа работы по ускоренному развитию Дальнего Востока, происходившие последние 4,5 года, а также обсудили задачи на 2018 год и последующий 6-летний цикл.
Для участия в коллегии во Владивосток прибыли вице-премьер - полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев, Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, руководители институтов развития: Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Корпорации развития Дальнего Востока, Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. В коллегии приняли участие губернаторы дальневосточных регионов, члены коллегии Минвостокразвития и Общественного Совета при ведомстве, представители Администрации Президента России, Генеральной прокуратуры РФ, органов федеральной и региональной власти, депутатского корпуса и общественности, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Минвостокразвития России реализует новую модель развития Дальнего Востока, основанную на экспорте в страны Азиатско-Тихоокеанского региона готовых товаров (работ, услуг), создании конкурентоспособного инвестиционного климата, привлечении прямых инвестиций, в том числе иностранных, на росте деловой активности, развитии малого и среднего предпринимательства, создании конкурентоспособных территорий опережающего развития, комплексном развитии Дальнего Востока.
По словам министра, для реализации этой модели специально для Дальнего Востока приняты 30 современных законов и 150 актов Правительства России. «Среди них такие сложные, новаторские законы, как закон о территориях опережающего развития, закон о свободном порте Владивосток, о «дальневосточном гектаре», снижении энерготарифов, электронной визе для иностранных туристов. Все эти законы заработали. Мы их принимали не ради законов, а ради людей», - пояснил глава Минвостокразвития России.
«На Дальнем Востоке по сути создано новое экономическое пространство, сформирован конкурентный инвестиционный климат. Считаю, что мы можем уверенно сказать – процесс ускоренного развития Дальнего Востока сдвинулся с места и набирает скорость», - отметил вице-премьер – полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев.
За последние 4,5 года на Дальний Восток привлечено 3,7 трлн рублей частных инвестиций, за которыми стоит 1200 новых инвестиционных проектов и 120 тысяч новых рабочих мест. С помощью режимов ТОР, СПВ, целевой государственной поддержке инвестпроектов запущено 100 новых производств с объемом частных инвестиций 12 млрд рублей. До конца 2018 года будут работать 200 новых предприятий.
«Эти инвестиции диверсифицируют сырьевую экономику Дальнего Востока. 90% из них не связаны с добычей полезных ископаемых. Это инвестиции в промышленность, логистику, сельское хозяйство, туризм. 70% инвестиций вкладывается в экспортно ориентированные производства», - уточнил министр.
На Дальнем Востоке запущены крупнейшие стройки, стали приходить инвесторы из разных стран – традиционных партнеров России Китая, Японии, Республики Корея и других регионов как Вьетнам и Индия. На долю Дальнего Востока пришлось 26% всех прямых иностранных инвестиций, поступивших в Российскую Федерацию.
Об интересе международного сообщества к Дальнему Востоку свидетельствует Восточный экономический форум. В нем приняли участие наряду с Президентов России лидеры Японии, Южной Кореи и Монголии. Китайская Народная Республика была представлена вице-премьером, Индия – министром иностранных дел, а Соединенные Штаты Америки – делегацией во главе с губернатором штата Калифорния.
Участники коллегии обсудили основные направления работы на ближайшую и среднесрочную перспективу. Будет продолжена работа по совершенствованию законодательной базы, которая обеспечивает глобальную конкурентоспособность условий инвестирования и ведения бизнеса на Дальнем Востоке. Ряд законопроектов – по продлению льготных ставок страховых взносов, неухудшения инвестиционных условий, расширению механизма электронных виз – внесены в Госдуму. Правительство России одобрило распространение режима свободного порта на Советско-Гаванский район Хабаровского края. В работе находится еще около 20 законопроектов.
Продолжится совместная работа Минвостокразвития России с Генпрокуратурой по ликвидации избыточного административного давления на дальневосточный бизнес. Разрабатывается новая модель контрольно-надзорной деятельности в ТОР и Свободном порту Владивосток.
Решается вопрос с предоставлением дальневосточному бизнесу доступных финансовых ресурсов. Подготовлен проект постановления, в соответствии с которым инвесторы Дальнего Востока, реализующие проекты в приоритетных отраслях, смогут получить инвестиционный кредит в российских банках в рублях, долларах или юанях стоимостью 1% в год. Прорабатывается вопрос по созданию финансового центра в рамках режима Свободного порта Владивосток.
Будет запущен проект «Делай бизнес на Дальнем Востоке» для привлечения иностранных инвесторов. Продолжится проведение специализированных мероприятий – Дней иностранного инвестора. Впервые такие форматы будут использованы для общения с индийским и европейским бизнес-сообществом.
Важным треком станет направление работы по улучшению качества жизни на Дальнем Востоке. Подготовлены планы развития 44 точек роста. На их финансирование в федеральном бюджете на 2018-2020 годы предусмотрено 68,5 млрд рублей. Завершается формирование «дальневосточных разделов» в 29 государственных программах. В них уже заложено на ближайшие 3 года 602 млрд рублей из федерального бюджета на развитие Дальнего Востока. В рамках приоритизации работы на Дальнем Востоке госкомпании вложат по своим направлениям до 2025 года, – 2,76 трлн рублей. «Это значит, что появятся новые и модернизируются уже действующие объекты энергетики, железной дороги, будет развиваться жилищное строительство», - подчеркнул Александр Галушка.
Отдельно будет прорабатываться вопрос по обеспечению транспортной доступности. В этом году 900 тысяч человек смогут воспользоваться «плоским тарифом», обсуждается вопрос распространения льготных авиабилетов на многодетные семьи.
Для получателей «дальневосточного гектара» будут разработаны меры поддержки для освоения земли. Агентству по развитию человеческого капитала поручено разработать кредитный продукт для этих целей. К коллективным поселениям будет подводиться инфраструктура.
Отметим, что следующей реперной точкой станет проведение четвертого Восточного экономического форума. На этом знаковом международном мероприятии соберутся главы иностранных государств, представители бизнес-сообщества и общественности. Напомним, что в прошлом году ВЭФ собрал участников из более 60 стран мира. На его полях было подписано более 200 соглашений с объёмом инвестиций более 2,5 триллионов рублей.
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