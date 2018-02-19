Дальнему Востоку прописали перспективы на ближайшую "шестилетку"

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Понедельник| 12 Марта, 10:51 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 56 р.
1 EUR 70 р.
100 JPY 5300 р.
10 CNY 890 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Дальнему Востоку нужны новые самолеты и финансы для решения амбициозных задач
свежий номер
Дальневосточный капитал № 1, 2018

Регион сегодня
12.03 |
В Приморье резидент ТОР "Надеждинская" запустит завод железобетонных изделий
12.03 |
Около 20 компаний из КНР стали резидентами дальневосточных ТОР и СПВ
12.03 |
Фестиваль "Территория. Сахалин" станет мультижанровым смотром искусств на Дальнем Востоке
12.03 |
"Утро Родины" начинается с Сахалина
12.03 |
На Сахалине испытать рыбацкую удачу в устье реки Найба вышли 87 команд
статьи раздела
Часовой пояс
19 Февраля 2018, 09:15
На "дальневосточный гектар" претендуют 108,3 тыс. заявителей Безусловным лидером по количеству заявок остается Приморье
статьи раздела
Финансы
16 Февраля 2018, 15:37
Прорывом в сфере льготного кредитования малого бизнеса на Дальнем Востоке станет программа "6,5%" Льготное кредитование на Дальнем Востоке зависит от активности бизнеса и банков
статьи раздела
Отрасль
16 Февраля 2018, 14:31
Есть ли IT-рынок на Дальнем Востоке? Дальний Восток в последние годы вызывает все больший интерес российских и международных инвесторов. В регионе запланированы и уже реализуются масштабные проекты, которые востребуют значительное количество персонала с современными компетенциями и опытом.
статьи раздела
Территория
14 Февраля 2018, 18:12
Сколько Приморский край нашел и потерял на ТОРах и режиме СПВ Несогласованность действий бизнеса и властей, нерешенный земельный вопрос тормозят развитие территории
статьи раздела
Регион сегодня
14 Февраля 2018, 17:07
Мерзлота в Якутии перестает быть вечной Глобальное потепление влечет за собой множество последствий, среди которых одним из наиболее серьезных на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке России является деградация вечной мерзлоты. Вечная мерзлота в той или иной мере присутствует в стране на площади 10,7 млн км или 65% ее территории.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
11 Марта 2018, 19:44 | Регион сегодня

Дальнему Востоку прописали перспективы на ближайшую "шестилетку"

Минвостокразвития России реализует новую модель развития Дальнего Востока

7 марта во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета прошло заседание итоговой коллегии Минвостокразвития России. Участники коллегии подвели итоги первого этапа работы по ускоренному развитию Дальнего Востока, происходившие последние 4,5 года, а также обсудили задачи на 2018 год и последующий 6-летний цикл.

Для участия в коллегии во Владивосток прибыли вице-премьер - полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев, Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, руководители институтов развития: Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Корпорации развития Дальнего Востока, Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. В коллегии приняли участие губернаторы дальневосточных регионов, члены коллегии Минвостокразвития и Общественного Совета при ведомстве, представители Администрации Президента России, Генеральной прокуратуры РФ, органов федеральной и региональной власти, депутатского корпуса и общественности, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

Минвостокразвития России реализует новую модель развития Дальнего Востока, основанную на экспорте в страны Азиатско-Тихоокеанского региона готовых товаров (работ, услуг), создании конкурентоспособного инвестиционного климата, привлечении прямых инвестиций, в том числе иностранных, на росте деловой активности, развитии малого и среднего предпринимательства, создании конкурентоспособных территорий опережающего развития, комплексном развитии Дальнего Востока.

По словам министра, для реализации этой модели специально для Дальнего Востока приняты 30 современных законов и 150 актов Правительства России. «Среди них такие сложные, новаторские законы, как закон о территориях опережающего развития, закон о свободном порте Владивосток, о «дальневосточном гектаре», снижении энерготарифов, электронной визе для иностранных туристов. Все эти законы заработали. Мы их принимали не ради законов, а ради людей», - пояснил глава Минвостокразвития России.

«На Дальнем Востоке по сути создано новое экономическое пространство, сформирован конкурентный инвестиционный климат. Считаю, что мы можем уверенно сказать – процесс ускоренного развития Дальнего Востока сдвинулся с места и набирает скорость», - отметил вице-премьер – полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев.

За последние 4,5 года на Дальний Восток привлечено 3,7 трлн рублей частных инвестиций, за которыми стоит 1200 новых инвестиционных проектов и 120 тысяч новых рабочих мест. С помощью режимов ТОР, СПВ, целевой государственной поддержке инвестпроектов запущено 100 новых производств с объемом частных инвестиций 12 млрд рублей. До конца 2018 года будут работать 200 новых предприятий.

«Эти инвестиции диверсифицируют сырьевую экономику Дальнего Востока. 90% из них не связаны с добычей полезных ископаемых. Это инвестиции в промышленность, логистику, сельское хозяйство, туризм. 70% инвестиций вкладывается в экспортно ориентированные производства», - уточнил министр.

На Дальнем Востоке запущены крупнейшие стройки, стали приходить инвесторы из разных стран – традиционных партнеров России Китая, Японии, Республики Корея и других регионов как Вьетнам и Индия. На долю Дальнего Востока пришлось 26% всех прямых иностранных инвестиций, поступивших в Российскую Федерацию.

Об интересе международного сообщества к Дальнему Востоку свидетельствует Восточный экономический форум. В нем приняли участие наряду с Президентов России лидеры Японии, Южной Кореи и Монголии. Китайская Народная Республика была представлена вице-премьером, Индия – министром иностранных дел, а Соединенные Штаты Америки – делегацией во главе с губернатором штата Калифорния.

Участники коллегии обсудили основные направления работы на ближайшую и среднесрочную перспективу. Будет продолжена работа по совершенствованию законодательной базы, которая обеспечивает глобальную конкурентоспособность условий инвестирования и ведения бизнеса на Дальнем Востоке. Ряд законопроектов – по продлению льготных ставок страховых взносов, неухудшения инвестиционных условий, расширению механизма электронных виз – внесены в Госдуму. Правительство России одобрило распространение режима свободного порта на Советско-Гаванский район Хабаровского края. В работе находится еще около 20 законопроектов.

Продолжится совместная работа Минвостокразвития России с Генпрокуратурой по ликвидации избыточного административного давления на дальневосточный бизнес. Разрабатывается новая модель контрольно-надзорной деятельности в ТОР и Свободном порту Владивосток.

Решается вопрос с предоставлением дальневосточному бизнесу доступных финансовых ресурсов. Подготовлен проект постановления, в соответствии с которым инвесторы Дальнего Востока, реализующие проекты в приоритетных отраслях, смогут получить инвестиционный кредит в российских банках в рублях, долларах или юанях стоимостью 1% в год. Прорабатывается вопрос по созданию финансового центра в рамках режима Свободного порта Владивосток.

Будет запущен проект «Делай бизнес на Дальнем Востоке» для привлечения иностранных инвесторов. Продолжится проведение специализированных мероприятий – Дней иностранного инвестора. Впервые такие форматы будут использованы для общения с индийским и европейским бизнес-сообществом.

Важным треком станет направление работы по улучшению качества жизни на Дальнем Востоке. Подготовлены планы развития 44 точек роста. На их финансирование в федеральном бюджете на 2018-2020 годы предусмотрено 68,5 млрд рублей. Завершается формирование «дальневосточных разделов» в 29 государственных программах. В них уже заложено на ближайшие 3 года 602 млрд рублей из федерального бюджета на развитие Дальнего Востока. В рамках приоритизации работы на Дальнем Востоке госкомпании вложат по своим направлениям до 2025 года, – 2,76 трлн рублей. «Это значит, что появятся новые и модернизируются уже действующие объекты энергетики, железной дороги, будет развиваться жилищное строительство», - подчеркнул Александр Галушка.

Отдельно будет прорабатываться вопрос по обеспечению транспортной доступности. В этом году 900 тысяч человек смогут воспользоваться «плоским тарифом», обсуждается вопрос распространения льготных авиабилетов на многодетные семьи.

Для получателей «дальневосточного гектара» будут разработаны меры поддержки для освоения земли. Агентству по развитию человеческого капитала поручено разработать кредитный продукт для этих целей. К коллективным поселениям будет подводиться инфраструктура.

Отметим, что следующей реперной точкой станет проведение четвертого Восточного экономического форума. На этом знаковом международном мероприятии соберутся главы иностранных государств, представители бизнес-сообщества и общественности. Напомним, что в прошлом году ВЭФ собрал участников из более 60 стран мира. На его полях было подписано более 200 соглашений с объёмом инвестиций более 2,5 триллионов рублей.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: трутнев  Коллегия2018  галушка  Минвостокразвития 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
20 Февраля 2018, 14:52
В Приморье начали президентскую программу льготной ипотеки до 3 млн рублей Обязательными требованиями являются первоначальный взнос и российское гражданство
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
20 Февраля 2018, 13:44
Во Владивостоке начали серийное производство новой модели Mazda Это третья модель Mazda, сборка которой организована во Владивостоке
статьи раздела
Регион сегодня
19 Февраля 2018, 15:12
"Новый гимн" Владивостока теперь может услышать каждый желающий "Этот город неповторим, ему нет подобных во всем мире"
статьи раздела
Компании
19 Февраля 2018, 08:30
"Восток-ИнвестСталь": Движение вперед Компания встречает пятнадцатилетие и утверждает стратегию партнерства
статьи раздела
Вкус жизни
14 Февраля 2018, 12:25
Во Владивостоке набирает обороты брутальная косметология Все больше мужчин хотят быть красивыми, посещают салоны и пользуются биоревитализацией
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика