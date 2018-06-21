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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 19 Июля, 19:15 |
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На Дальнем Востоке микрофинансовыми могут быть признаны только четыре из 203 организаций
Статус микрофинансовых компаний после вступления в силу поправок к закону "О микрофинансировании и микрофинансовых организациях" могут получить четыре организации на Дальнем Востоке из 203, зарегистрированных сейчас на территории региона, сообщили корреспонденту ТАСС в отделе по связям с общественностью Дальневосточного ГУ Банка России.
"На сегодняшний день четыре микрофинансовые организации, зарегистрированные на территории Дальневосточного федерального округа, могут получить статус микрофинансовых компаний в соответствии с поправками к закону 151-ФЗ "О микрофинансировании и микрофинансовых организациях". Эти организации, одна из которых зарегистрирована на территории Приморского края, имеют достаточный размер собственных средств (капитала) - не менее 70 млн руб.", - сообщили в отделе по связям с общественностью Дальневосточного ГУ Банка России, уточнив, что еще две дальневосточные микрофинансовые организации, одна из которых также зарегистрирована на территории Приморского края, пока немного не "дотягивают" до минимального размера капитала, необходимого для получения статуса микрофинансовой компании.
По состоянию на 1 апреля на Дальнем Востоке зарегистрировано 203 микрофинансовых организации, 62 из них - на территории Приморского края. В 2015 году, по предварительным данным Дальневосточного ГУ Банка России, в Приморье было заключено 50 тыс. 863 договора микрозаймов, 37 из них - с индивидуальными предпринимателями, 19 - с юридическими лицами, остальные - с физическими лицами. Всего, по предварительным данным, в 2015 году в Приморье было выдано более 560 млн руб. микрозаймов, в 2014 году эта цифра достигла 756,9 млн руб. Средняя сумма микрозайма, выданного в Приморье физическим лицам, по предварительным данным Дальневосточного ГУ Банка России, в 2015 году составила 10,6 тыс. руб., юридическим лицам - 496,8 тыс. руб.
С 29 марта 2016 года вступили в силу поправки в законодательные акты РФ, согласно которым микрофинансовые организации дифференцируются на два вида - микрофинансовые компании (МФК) и микрокредитные компании (МКК). Первые смогут привлекать средства физлиц, МКК - не смогут. Для получения статуса МФК у компании должно быть 70 млн руб. собственных средств с подтвержденным источником происхождения. Также МФК смогут выпускать облигации. Ранее зампред Банка России Владимир Чистюхин сообщил ТАСС, что статус микрофинансовых организаций после вступления в силу с сегодняшнего числа поправок в законодательство получат не больше 50 компаний, выдающих микрозаймы гражданам РФ.
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