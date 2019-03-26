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11 Апреля 2019, 09:30 | Регион сегодня |

Минвостокразвития проинспектировало ход строительства инфраструктуры ТОР "Камчатка"

Генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Аслан Канукоев совместно с советником министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Дмитрием Тетенькиным и директором управляющей компании ТОР "Камчатка" Анатолием Ким посетили площадки строящейся инфраструктуры и объекты резидентов ТОР "Камчатка", а также сверили сроки подключения реализуемых инвестиционных проектов к инженерным сетям

Делегация ознакомилась с двумя площадками территории опережающего развития - «Зеленовские озерки» и туристско-рекреационный комплекс «Паратунка». Здесь проводятся мероприятия по электро- и теплоснабжению, а также строительству и реконструкции объектов дорожной инфраструктуры, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

Так, на «Зеленовских озерках» ведутся работы по сооружению ВЛ-110 кВ от подстанции «Авача» до подстанции «Зеленовские озерки». В результате, объекты резидентов данной площадки будут обеспечены 40 МВт. Работы выполнены на 93 процента и будут завершены в третьем квартале 2019 года. Подача газа на инвестиционную площадку запланирована в третьем квартале 2020 года, в настоящее время специалисты разрабатывают проектно-сметную документацию в рамках технологического присоединения к сетям газоснабжения.

Здесь же идет строительство двух автомобильных дорог, работы синхронизированы с графиками реализации проектов резидентов ТОР.

АО «КРДВ» ведет подготовку к строительству на площадке «Паратунка» системы теплоснабжения от Верхне-Паратунского месторождения термальных вод мощностью 196 л/сек и 23 Гк/час. На сегодняшний день получено положительное заключение государственной экспертизы.

Проводится технологическое присоединение к системе холодного водоснабжения объектов площадки «Паратунка». Идут мероприятия по электроснабжению перекачивающих и подкачивающих насосных станций Верхне-Паратунского месторождения термальных вод.

В ходе инспекции подготовительных работ по реконструкции автодороги протяженностью около 1,25 км общего пользования ул. Энтузиастов в селе Николаевка руководитель подрядной организации отчитался о темпах и объемах работ на объекте.

Следующим в рамках визита стал объект компании «Витязь-Аэро» - вертодром в селе Николаевка. Сегодня вертолеты данного резидента ТОР не только решают острую проблему транспортной доступности в регионе, но и активно продвигают туристский бренд Камчатки.

На встрече с первым вице-губернатором Камчатского края Ириной Унтиловой были обсуждены вопросы взаимодействия с АО «КРДВ». Также прошли рабочие совещания с заместителем председателя Правительства Камчатского края Тимофеем Смирновым, министром ЖКХ и энергетики Камчатского края Олегом Кукелем, министром транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимиром Каюмовым, главой администрации Елизовского муниципального района Романом Василевским, руководителем Агентства приоритетных проектов развития Камчатского края Юлией Харитоновой и ресурсоснабжающих организаций: генеральным директором АО «Тепло земли» Денисом Сердобольским, генеральным директором ПАО «Камчатскэнерго» Сергеем Кондратьевым, генеральным директором КГУП «Камчатский водоканал» Андреем Кошкаревым. Вместе стороны обсудили меры поддержки, которые будут оказаны управляющей компанией.

«Наша задача – ускорить графики строительства объектов водоснабжения и водоотведения, электроэнергии, обеспечить их строгое выполнение, чтобы все текущие и перспективные потребности резидентов были соблюдены», – подчеркнул Аслан Канукоев.

Информация предоставлена пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: ТОР Камчатка 


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