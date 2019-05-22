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Сбербанк развивает электронное взаимодействие по программе льготного кредитования предприятий АПК
Доля Сбербанка в программе льготного кредитования предприятий АПК превысила 30%, а кредитный портфель по ней — 500 млрд рублей.
Развивая электронное взаимодействие по программе льготного кредитования предприятий агропромышленного комплекса (АПК), Сбербанк в промышленном режиме направил первые реестры потенциальных заемщиков в Министерство сельского хозяйства РФ через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Новая технология позволяет банку снизить операционные риски и трудозатраты, увеличив при этом скорость взаимодействия с партнерами.
Работа по автоматизации процессов льготного кредитования предприятий АПК ведется в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 №1528. Сбербанк выступает лидером проекта среди уполномоченных банков, инициирует доработки автоматизированных систем, а также формирует предложения по оптимизации взаимодействия между региональными органами управления АПК и филиалами банка для удовлетворения потребностей в льготном кредите максимально возможного числа предприятий АПК.
Сегодня доля Сбербанка в программе составляет более 30%. По данным на 1 мая 2019 года, кредитный портфель по ней превысил 500 млрд рублей, что на 12% больше, чем на 1 мая 2018 года. Льготными кредитами банка в рамках программы уже воспользовались 4,7 тыс. заемщиков.
Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«Поддерживая программу ʺЦифровая экономикаʺ, мы стремимся к полностью безбумажному документообороту во всех сферах нашего взаимодействия с клиентами, партнерами и государством. Автоматизация льготного кредитования предприятий АПК дает стимул для развития всей сельскохозяйственной отрасли, которая является одним из уникальных конкурентных преимуществ нашей страны».
Елена Фастова, заместитель министра сельского хозяйства РФ:
«Одна из ключевых задач — увеличение скорости доведения поддержки предприятиям отрасли. Переход на электронное взаимодействие с уполномоченными банками несомненно позволит ускорить процесс доведения субсидий, повысить эффективность взаимодействия, высвободить трудовые ресурсы на реализацию следующих этапов автоматизации госпрограмм».
- Сбербанк развивает электронное взаимодействие по программе льготного кредитования предприятий АПК
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